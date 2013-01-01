На малой родине Зои Космодемьянской открыли Музей героев



Сегодня в Гавриловском районе в селе Осино-Гай состоялось открытие музейно-информационного центра «Земля героев». Он посвящен трем героям Великой Отечественной войны, уроженцам села – самой Зое Космодемьянской, ее брату Александру, а также полковнику Степану Перекальскому, героически погибшему при освобождении Курска.

На малой родине героев уже существовал музей, однако он имел статус школьного. Благодаря содействию Российского военно-исторического общества и администрации области он получит новую жизнь и статус областного краеведческого музея. Отметим, что в состав Центрального Совета Российского военно-исторического общества входит губернатор Александр Никитин. В сотрудничестве с этой организацией в регионе проводится большая работа по патриотическому воспитанию и увековечению памяти героев Великой Отечественной войны. Руководство РВИО отмечает большой личный вклад губернатора Александра Никитина в эту работу.

В этом году музей, созданный на базе школы №1 в родном селе Зои Космодемьянской, получил финансовую поддержку Российского военно-исторического общества. В результате была выполнена комплексная реэкспозиция музея с применением мультимедийных элементов.

В музее появились несколько тематических залов. В одном разместился кабинет для проведения школьных мероприятий. Второй зал, названный «Земля Героев», посвящен Тамбовской области, Гавриловскому району и селу Осино-Гай, где родились Зоя и Александр Космодемьянские и Степан Перекальский. Третий зал рассказывает о подвиге трёх уроженцев села Осино-Гай, в честь которых назван музей. Зал «Изба Космодемьянских» знакомит с детством героев, здесь воссоздан интерьер родительского дома. Еще одним новшеством стало включение в пространство музея мультимедийной техники: тачскринов и ТВ-панелей, что позволило представить гостям музея дополнительную информацию и копии редких архивных документов.

Основой экспозиции послужили коллекции, собранные Сергеем Полянским - бессменным руководителем музея Военно-исторической славы им. Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских и Степана Перекальского. Новая экспозиция - это не только повествование о мужестве и ратном подвиге героев, но и о судьбах односельчан, непростых и трагических, которые неразрывно связаны с малой родиной и историей страны.