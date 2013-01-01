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На «Ленинградский гектар» запустят пастись овец

Окт 16
Москва Центральный федеральный округ
На «Ленинградский гектар» запустят пастись овец

В Сланцевском районе открылся многопрофильный аграрный комплекс ООО «Крафт», который будет заниматься разведением овец мясной катумской породы и выращиванием овощей защищённого грунта.
Площадка для развития сельхозпроизводства была выделена в рамках стартовавшей в этом году региональной программы «Ленинградский гектар», по которой фермерам бесплатно выделяются земельные участки площадью от 1 до 10 га в отдаленных и малонаселенных районах Ленобласти. В случае качественного освоения участок впоследствии можно приватизировать всего за три процента его кадастровой стоимости.

В новом комплексе «Крафт», построены две овчарни для содержания маточного поголовья и молодняка овец на 700 голов, четыре современные теплицы по 750 кв. м каждая. На первом этапе инвестиции в проект составили около 40 млн рублей. При выходе ООО «Крафт» на проектную мощность в хозяйстве будет содержаться до 3 тыс. овец в год. Для наращивания объёмов производства овощей и зелени предприятие предполагает увеличить площадь защищенного грунта до 3 тыс. кв. м.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко отметил, что новое предприятие— это новые рабочие места, увеличение производства сельскохозяйственной продукции, ввод в оборот ранее неиспользуемых сельхозземель Сланцевского района и хороший пример привлечения инвесторов на удаленные, требующие развития территории.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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