На «Ленинградский гектар» запустят пастись овец
В Сланцевском районе открылся многопрофильный аграрный комплекс ООО «Крафт», который будет заниматься разведением овец мясной катумской породы и выращиванием овощей защищённого грунта.
В новом комплексе «Крафт», построены две овчарни для содержания маточного поголовья и молодняка овец на 700 голов, четыре современные теплицы по 750 кв. м каждая. На первом этапе инвестиции в проект составили около 40 млн рублей. При выходе ООО «Крафт» на проектную мощность в хозяйстве будет содержаться до 3 тыс. овец в год. Для наращивания объёмов производства овощей и зелени предприятие предполагает увеличить площадь защищенного грунта до 3 тыс. кв. м.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко отметил, что новое предприятие— это новые рабочие места, увеличение производства сельскохозяйственной продукции, ввод в оборот ранее неиспользуемых сельхозземель Сланцевского района и хороший пример привлечения инвесторов на удаленные, требующие развития территории.
Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ
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