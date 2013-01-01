На Курской Коренской ярмарке охотоведы районов получили автомобили



В завершающий день Курской Коренской ярмарки губернатор Александр Михайлов вручил ключи от 15 автомобилей «Нива» районным охотинспекторам. Обладателями автомобилей стали охотуправления Большесолдатского, Горшеченского, Дмитриевского, Золотухинского, Конышевского, Курчатовского, Кореневского, Льговского, Медвенского, Обоянского, Пристенского, Суджанского, Фатежского, Щигровского и Солнцевского районов. Глава региона пожелал им успехов в труде.

Традиционно Александр Михайлов осмотрел выставку животного мира. На этот раз выставка была посвящена охоте. Здесь можно было увидеть различных хищников, птиц, собак охотничьих пород.

Побывал глава региона и на выставках областного детского оздоровительно-образовательного центра туризма и краеведения, областного центра развития творчества детей и юношей, где воспитанница центра вручила высокому гостю оригинальный фруктовый букет, сделанный педагогами и воспитанниками.

Затем свое мастерство на стадионе продемонстрировали мастер спорта по конному троеборью Юлия Жилина и кандидат в мастера спорта Александра Лукашенко. Александр Михайлов вручил очаровательным наездницам букеты цветов и сфотографировался с ними. Также фото на память с губернатором сделали курский БК «Русичи», клуб спортивного танца «Хамелеон», атлеты и силовики.