На Курской АЭС-2 завершается бетонирование фундамента реакторного здания энергоблока №1



После этого начнется бетонирование контурных стен здания реактора. Уже установлены армометаллоблоки, монтажники ведут монтаж опалубки контурных стен.

28 июня на строиплощадке КуАЭС-2 побывал глава «Росэнергоатома» Андрей Петров. Он провёл выездное совещание, в котором также принял участие президент АО ИК «АСЭ» («Инжиниринговая компания «Атомстройэкспорт») Валерий Лимаренко. После обхода сооружаемых объектов участники обсудили ход выполнения годового плана, наметили мероприятия по безусловному достижению ключевых целей.

На сегодняшний день помимо основных работ, выполняются операции на объектах стройбазы. Идет подготовка к установке шести башенных кранов, один уже используется. Также идет формирование искусственного основания реакторного здания энергоблока № 2. Этому способствует полное обеспечение техникой для завоза и укладки песка – работают 75 большегрузных автосамосвалов. С июля их количество будет увеличено. Начать армирование фундамента реактора энергоблока №2 планируется в декабре.