На Красноярской ТЭЦ-1начали новый этап модернизации оборудования



На предприятии приступили к строительству дымовой трубы системой экологического мониторинга высотой 270 метров, в которое «Сибирская генерирующая компания» инвестирует около одного миллиарда рублей.

Специалисты уже приступили к заливке фундамента и армированию основания новой трубы, которая заменит две существующие и одну снесенную. Строительство будут вести на действующем электростанции и завершат в 2019 году, а до 2021 года поэтапно подключат котлы к новой дымовой трубе. Установленные на ней датчики будут контролировать содержание веществ, которые уходят вместе с дымовыми газами. И эти данные будут доступны для любого жителя города и края. После переключения оборудования на новую трубу на Красноярской ТЭЦ-1 будут снесены две оставшиеся трубы высотой 105 и 120 метров.

По словам технического директора «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Олега Петрова, на Красноярской ТЭЦ-1 будут установлены электрофильтры, очищающие дымовые газы от твердых частиц, после чего работа станции летом станет незаметной, а зимой можно будет увидеть лишь теплый воздух из трубы.

"Мы видим наглядный пример реализации планов «Сибирской генерирующей компании» по улучшению экологической обстановки в Красноярске. Причем компания готова реализовывать эти планы не к 2024 году, а в ближайшее время", – отметил и.о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ