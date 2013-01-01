На космодроме «Восточный» начали строить стартовый стол для ракеты «Ангара»



В Амурской области на космодроме «Восточный» начались непосредственные строительные работы по возведению второго стартового стола для запуска тяжелых ракет семейства «Ангара». Сооружение инфраструктуры для новейшего отечественного носителя вошло во вторую очередь постройки космодрома.

Генеральный директор компании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин следит за ходом работ в реальном времени. Видео со строительной площадки поступает напрямую на монитор главы госкорпорации. В настоящий момент идут земляные работы по устройству котлована.

Ракета «Ангара» относится к семейству экологически чистых носителей трех классов: легкого, среднего и тяжелого. Первый пуск «Ангары» с космодрома «Восточный» запланирован на 2023 год. В данное время на амурском космодроме могут запускать пока только ракеты-носители класса «Союз».

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ