Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ИЮН, 14:36 МСК
USD (ЦБ)    65,1243
EUR (ЦБ)    73,3690

05 ИЮН, 14:36 МСК
USD (ЦБ)    65,1243
EUR (ЦБ)    73,3690

На космодроме «Восточный» начали строить стартовый стол для ракеты «Ангара»

Июн 5
Москва Центральный федеральный округ
На космодроме «Восточный» начали строить стартовый стол для ракеты «Ангара»

В Амурской области на космодроме «Восточный» начались непосредственные строительные работы по возведению второго стартового стола для запуска тяжелых ракет семейства «Ангара». Сооружение инфраструктуры для новейшего отечественного носителя вошло во вторую очередь постройки космодрома.
Генеральный директор компании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин следит за ходом работ в реальном времени. Видео со строительной площадки поступает напрямую на монитор главы госкорпорации. В настоящий момент идут земляные работы по устройству котлована.

Ракета «Ангара» относится к семейству экологически чистых носителей трех классов: легкого, среднего и тяжелого. Первый пуск «Ангары» с космодрома «Восточный» запланирован на 2023 год. В данное время на амурском космодроме могут запускать пока только ракеты-носители класса «Союз».

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
5 Июн:
5 Июн:
5 Июн:
Центральный федеральный округ:
5 Июн:
5 Июн:
5 Июн:
РОССИЯ:
5 Июн:
5 Июн:
4 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Избавиться от позора». В России больше не будет обманутых дольщиков

«Избавиться от позора». В России больше не будет обманутых дольщиков
Экономика

Как достичь гармонии, соединив успех и счастье?

Как достичь гармонии, соединив успех и счастье?
Бизнес и психология

Генпрокуратура разгребает мусор. Чайка назвал проблемы и перспективы «мусорной реформы» в России

Генпрокуратура разгребает мусор. Чайка назвал проблемы и перспективы «мусорной реформы» в России
Общество

«Упал – отжался!» Что происходит с рейтингами Президента в России?

«Упал – отжался!» Что происходит с рейтингами Президента в России?
Политика

ВБ признал рекордным рост экономики России, названы самые грязные регионы страны и другие новости

ВБ признал рекордным рост экономики России, названы самые грязные регионы страны и другие новости
События и факты

Франчайзеры изучили человеческий фактор вместе с «Капиталом страны»

Франчайзеры изучили человеческий фактор вместе с «Капиталом страны»
События и факты

Узнай, страна

В Рязанской области освоили безотходное производство экологически чистого биотоплива

В Рязанской области освоили безотходное производство экологически чистого биотоплива

В Удмуртии запущен энергоцентр за счет утилизации отходов деревообрабатывающего предприятия

В Удмуртии запущен энергоцентр за счет утилизации отходов деревообрабатывающего предприятия

В Тюменской области ввели в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера и электростанцию

В Тюменской области ввели в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера и электростанцию

В Оренбургской области начала отпуск энергии новая солнечная электростанция

В Оренбургской области начала отпуск энергии новая солнечная электростанция

Новости дня

13:21 В России реализуют проект «Государево око» В России реализуют проект «Государево око»
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
12:44 Россия ответила на обвинения в «небезопасном» перехвате американского самолета Россия ответила на обвинения в «небезопасном» перехвате американского самолета
12:04 Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана
11:24 Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за российских С-400 Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за российских С-400
10:49 Самочувствие Бари Алибасова ухудшилось Самочувствие Бари Алибасова ухудшилось
09:55 Генерал США отметил успехи России в космосе Генерал США отметил успехи России в космосе
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
09:07 Владимир Зеленский приглашает НАТО побывать на Украине Владимир Зеленский приглашает НАТО побывать на Украине

Узнай, страна!

14:33 В Рязанской области освоили безотходное производство экологически чистого биотоплива В Рязанской области освоили безотходное производство экологически чистого биотоплива
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
12:03 Госдолг Астраханской области сокращен на 4,4 млрд рублей за 4 месяца 2019 года Госдолг Астраханской области сокращен на 4,4 млрд рублей за 4 месяца 2019 года
11:41 Омских предпринимателей приглашают вступить в программу поддержки «газелей» Омских предпринимателей приглашают вступить в программу поддержки «газелей»
11:33 По итогам весны Тамбовская область снова стала экологическим лидером России По итогам весны Тамбовская область снова стала экологическим лидером России
01 ИЮН, 17:10 В Астраханской области День защиты детей отметили спортивно-оздоровительной и экологической акциями В Астраханской области День защиты детей отметили спортивно-оздоровительной и экологической акциями
30 МАЙ, 18:47 В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter