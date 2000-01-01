На конкурс елочной игрушки «Новогодний BOOM» подано более 700 работ
На прошлой неделе завершился прием работ на конкурс елочной игрушки «Новогодний BOOM», организатором которого выступает Агентство развития и инвестиций Омской области.
Как отмечают организаторы, стать участником конкурса мог любой желающий ребенок в возрасте от 4 до 17 лет. Конкурсные работы должны быть снабжены этикетками, содержащими контактную информацию: ФИО участника, ФИО помощника, название работы, возраст и контактный телефон. Конкурсная работа не должна весить более 500 грамм и быть больше 60 см. Елочными игрушками ручной работы украсят две елки в парке на Пиратском острове.
По итогам конкурса комиссия определила 5 победителей, которые получат гарантированные призы от партнеров. Новогодние игрушки победителей соответствуют всем требованиям, прописанным в положении конкурса. Так, призовые места заняли:
I место – Дедков Лев, (Ангел-хранитель 2018 года);
II место - Крайсвитний Всеволод, (Новый год – семейный праздник);
III место – Черноштан Данил, (Кукла), КОУ «Адаптивная школа-интернат № 15»;
IV место - Жбанков Сергей, (Снеговик почтовик);
V место - Хасанов Илья, (Пес Пират).
Все, кто принял участие в конкурсе елочной игрушки, получат утешительные призы – входные билеты в парк зимних развлечений на Пиратском острове и сертификат участника.
«Мы очень рады, что конкурс вызвал такой интерес у жителей нашего города и области. Спасибо за участие, старание, фантазию и создание предновогоднего настроения. Приглашаем всех на торжественную церемонию награждения в парк зимних развлечений на Пиратском острове, которая состоится 23 декабря в 15.00 часов», - отметил Вадим Савицкий, генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области.
23 декабря в 15.00 часов в парке состоится церемония награждения участников конкурса елочной игрушки «Новогодний BOOM», культурная программа, конкурсы для юных зрителей, а также катания на лошадях, пони, оленьих и собачьих упряжках. Также каждый желающий сможет покататься на горках и катке. В парке работает прокат спортивного инвентаря.
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