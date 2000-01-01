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ИЗМИР

На конкурс елочной игрушки «Новогодний BOOM» подано более 700 работ

Дек 19
Омская область Сибирский федеральный округ
На конкурс елочной игрушки «Новогодний BOOM» подано более 700 работ

На прошлой неделе завершился прием работ на конкурс елочной игрушки «Новогодний BOOM», организатором которого выступает Агентство развития и инвестиций Омской области.
В конкурсе приняли участие дошкольные детские учреждения – детские сады и центры детского развития, а также общеобразовательные школьные учреждения – школы, лицеи, гимназии и школы-интернаты.

Как отмечают организаторы, стать участником конкурса мог любой желающий ребенок в возрасте от 4 до 17 лет. Конкурсные работы должны быть снабжены этикетками, содержащими контактную информацию: ФИО участника, ФИО помощника, название работы, возраст и контактный телефон. Конкурсная работа не должна весить более 500 грамм и быть больше 60 см. Елочными игрушками ручной работы украсят две елки в парке на Пиратском острове.

По итогам конкурса комиссия определила 5 победителей, которые получат гарантированные призы от партнеров. Новогодние игрушки победителей соответствуют всем требованиям, прописанным в положении конкурса. Так, призовые места заняли:

I место – Дедков Лев, (Ангел-хранитель 2018 года);

II место - Крайсвитний Всеволод, (Новый год – семейный праздник);

III место – Черноштан Данил, (Кукла), КОУ «Адаптивная школа-интернат № 15»;

IV место - Жбанков Сергей, (Снеговик почтовик);

V место - Хасанов Илья, (Пес Пират).

Все, кто принял участие в конкурсе елочной игрушки, получат утешительные призы – входные билеты в парк зимних развлечений на Пиратском острове и сертификат участника.

«Мы очень рады, что конкурс вызвал такой интерес у жителей нашего города и области. Спасибо за участие, старание, фантазию и создание предновогоднего настроения. Приглашаем всех на торжественную церемонию награждения в парк зимних развлечений на Пиратском острове, которая состоится 23 декабря в 15.00 часов», - отметил Вадим Савицкий, генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области.

23 декабря в 15.00 часов в парке состоится церемония награждения участников конкурса елочной игрушки «Новогодний BOOM», культурная программа, конкурсы для юных зрителей, а также катания на лошадях, пони, оленьих и собачьих упряжках. Также каждый желающий сможет покататься на горках и катке. В парке работает прокат спортивного инвентаря.



 
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