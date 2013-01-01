На конференции по внешнеэкономической деятельности наградят лучших экспортёров Омской области

Напомним, что Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций, при поддержке областного Министерства экономики проводит региональный конкурс «Лучший экспортер Омской области» среди малых и средних предприятий региона. Конкурс носит ежегодный характер и проводится уже в седьмой раз с целью стимулирования и поощрения экспортной деятельности малых и средних предприятий Омской области.

В середине октября конкурсная комиссия по определению лучших экспортеров области завершила работу. Для оценки конкурсантов организаторами разработана специальная методика, включающая совокупность нескольких критериев, в числе которых общий объем экспортных поставок, география экспорта, количество экспортных отгрузок, участие в международных выставочных мероприятиях и наличие сертификатов качества продукции международных стандартов.

«Заявки на участие принимались с 3 июля по 1 октября текущего года. Участниками конкурса стали 22 компании, осуществляющие экспорт продукции в страны Таможенного союза и СНГ. Определены победители и лауреаты в четырех номинациях. Они получат не только право использования звания «Лучший экспортер Омской области 2017 года», но и денежные премии, дипломы и памятные награды. Награждение победителей и лауреатов регионального конкурса состоится в рамках ноябрьской Конференции по внешнеэкономической деятельности», - рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

По итогам конкурса места по номинациям распределились следующим образом: «Лучший экспортер пищевой и (или) сельскохозяйственной продукции» - победитель ООО «ТПК «Сладонеж», лауреат, II место – ООО «Сладуница и К», лауреат, III место – ООО «ТД «Сибирский». В номинации «Лучший экспортер химической и (или) минеральной продукции» победу одержала компания «ТД «Промсмазки», лауреат, II место – ООО «Внешторгресурс», лауреат, III место – ООО «ТД «Центр-Ойл». В номинации «Лучший экспортер промышленной продукции» победителем стала компания «Мэджик Кристалл», лауреат, II место – ИП Маричев С.Н., лауреат, III место – ООО «КБ «Технология». В номинации «Лучший экспортер многоотраслевой продукции» победителем стала компания «Большой Дом Древесины», лауреат, II место – ИП Сыромятников В.В., лауреат, III место – ООО «Дриада».

«Участие в конкурсе «Лучший экспортер» - это отличная возможность ещё раз заявить о себе, подтвердить свой статус благонадежного партнера при работе, как с российскими, так и с зарубежными партнерами. Мы одержали победу в номинации «Лучший экспортер многоотраслевой продукции. Эта победа обязывает нас делами подтверждать статус одного из лучших предприятий Омска. И, конечно, мы ставим перед собой новые цели и задачи, способствующие нашему дальнейшему развитию. Планируем и дальше работать над повышением конкурентоспособности производимой нами продукции, выходить на новые рынки сбыта», - поделилась генеральный директор компании «Большой Дом Древесины» Алла Амен.

Отметим, что в рамках конференции "Внешнеэкономическая деятельность малого и среднего бизнеса" также состоится множество тематических круглых столов, принять участие в которых может каждый желающих. Экспортеры Омской области обсудят с ведущими российскими и зарубежными экспертами, представителями государственных структур и надзорными органами вопросы экспортной деятельности, а также сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.