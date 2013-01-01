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На конференции по внешнеэкономической деятельности наградят лучших экспортёров Омской области

Окт 25
Омская область Сибирский федеральный округ
На конференции по внешнеэкономической деятельности наградят лучших экспортёров Омской области
Напомним, что Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций, при поддержке областного Министерства экономики проводит региональный конкурс «Лучший экспортер Омской области» среди малых и средних предприятий региона. Конкурс носит ежегодный характер и проводится уже в седьмой раз с целью стимулирования и поощрения экспортной деятельности малых и средних предприятий Омской области.

В середине октября конкурсная комиссия по определению лучших экспортеров области завершила работу. Для оценки конкурсантов организаторами разработана специальная методика, включающая совокупность нескольких критериев, в числе которых общий объем экспортных поставок, география экспорта, количество экспортных отгрузок, участие в международных выставочных мероприятиях и наличие сертификатов качества продукции международных стандартов.

«Заявки на участие принимались с 3 июля по 1 октября текущего года. Участниками конкурса стали 22 компании, осуществляющие экспорт продукции в страны Таможенного союза и СНГ. Определены победители и лауреаты в четырех номинациях. Они получат не только право использования звания «Лучший экспортер Омской области 2017 года», но и денежные премии, дипломы и памятные награды. Награждение победителей и лауреатов регионального конкурса состоится в рамках ноябрьской Конференции по внешнеэкономической деятельности», - рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

По итогам конкурса места по номинациям распределились следующим образом: «Лучший экспортер пищевой и (или) сельскохозяйственной продукции» - победитель ООО «ТПК «Сладонеж», лауреат, II место – ООО «Сладуница и К», лауреат, III место – ООО «ТД «Сибирский». В номинации «Лучший экспортер химической и (или) минеральной продукции» победу одержала компания «ТД «Промсмазки», лауреат, II место – ООО «Внешторгресурс», лауреат, III место – ООО «ТД «Центр-Ойл». В номинации «Лучший экспортер промышленной продукции» победителем стала компания «Мэджик Кристалл», лауреат, II место – ИП Маричев С.Н., лауреат, III место – ООО «КБ «Технология». В номинации «Лучший экспортер многоотраслевой продукции» победителем стала компания «Большой Дом Древесины», лауреат, II место – ИП Сыромятников В.В., лауреат, III место – ООО «Дриада».

«Участие в конкурсе «Лучший экспортер» - это отличная возможность ещё раз заявить о себе, подтвердить свой статус благонадежного партнера при работе, как с российскими, так и с зарубежными партнерами. Мы одержали победу в номинации «Лучший экспортер многоотраслевой продукции. Эта победа обязывает нас делами подтверждать статус одного из лучших предприятий Омска. И, конечно, мы ставим перед собой новые цели и задачи, способствующие нашему дальнейшему развитию. Планируем и дальше работать над повышением конкурентоспособности производимой нами продукции, выходить на новые рынки сбыта», - поделилась генеральный директор компании «Большой Дом Древесины» Алла Амен.

Отметим, что в рамках конференции "Внешнеэкономическая деятельность малого и среднего бизнеса" также состоится множество тематических круглых столов, принять участие в которых может каждый желающих. Экспортеры Омской области обсудят с ведущими российскими и зарубежными экспертами, представителями государственных структур и надзорными органами вопросы экспортной деятельности, а также сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.



 
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