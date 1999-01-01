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На Камчатке открыли четвертое крупное золотодобывающее производство

Июн 28
Москва Центральный федеральный округ
На Камчатке открыли четвертое крупное золотодобывающее производство

Произведен запуск первой очереди золотоизвлекательной фабрики Озерновского ГМК, где до конца этого года планируется добыть тонну золота и перечислить в краевой бюджет 100 млн. рублей налогов
«Это самый большой объект, разведанный на Камчатке, и один из самых сложных с точки зрения логистики, климатических условий, особенностей, связанных с национальной обороной. И все-таки он заработал. Я очень признателен геологам, которые в те далекие советские годы разведали это крупнейшее месторождение, поставили на баланс запасы. Я благодарен инвесторам, которые построили и еще будут строить здесь и первую и вторую очередь этого ГОКа и, конечно, тем, кто будет работать на этом производстве», - отметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин во время открытия Озерновского горно-металлургического комбината.

В 2010 году, когда началась реализация инвестпроекта, на этом месте была лишь полуразрушенная геологоразведочная база в труднодоступной местности. Сейчас сюда на средства из федерального бюджета проложено 60 км подъездной дороги, а инвесторами построен модульный поселок с достойными условиями жизни для работников и создано производство с современным технологическим оборудованием. Технологическая линия состоит из трех крупных отделений: измельчения, где руду фактически превращают в «пудру», выщелачивания, где руда попадает в раствор цианида и происходит растворение золота, и фильтрации, где золото из раствора осаждается на цинковую пыль.

«Мы закончили первый этап освоения этого месторождения. На карте Камчатки появилось еще одно золотодобывающее предприятие. Это проект частно-государственного партнерства, и без помощи регионального и федерального правительства нам бы вряд ли удалось достигнуть того, к чему пришли сейчас. У нас сложилась по-настоящему эффективное взаимодействие власти и частного капитала», - подчеркнул генеральный директор ОАО «СиГМА» Дмитрий Филичкин, - Впереди вторая очередь, и у нас еще очень много работы для достижения по-настоящему масштабных целей».

Сейчас на предприятии работают более двухсот человек. Запуск второй очереди золотоизвлекательной фабрики запланирован на конец 2019 года, и тогда на Озерновском горно-металлургическом комбинате будет около 600 рабочих мест.

«Всего 12-15 лет назад практически никто не верил, что на Камчатке можно добывать золото и полезные ископаемые. Говорили, что на территории может быть что-то одно – либо рыба, либо золото. Но жизнь показала – чем больше на Камчатке золота, тем больше рыбы мы ловим. Это месторождение имеет богатейшие ресурсы, а предприятие, соответственно, - богатейшую перспективу», - отметил президент некоммерческого партнерства «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» Александр Орлов.

Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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