На Камчатке открыли четвертое крупное золотодобывающее производство



Произведен запуск первой очереди золотоизвлекательной фабрики Озерновского ГМК, где до конца этого года планируется добыть тонну золота и перечислить в краевой бюджет 100 млн. рублей налогов

«Это самый большой объект, разведанный на Камчатке, и один из самых сложных с точки зрения логистики, климатических условий, особенностей, связанных с национальной обороной. И все-таки он заработал. Я очень признателен геологам, которые в те далекие советские годы разведали это крупнейшее месторождение, поставили на баланс запасы. Я благодарен инвесторам, которые построили и еще будут строить здесь и первую и вторую очередь этого ГОКа и, конечно, тем, кто будет работать на этом производстве», - отметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин во время открытия Озерновского горно-металлургического комбината.

В 2010 году, когда началась реализация инвестпроекта, на этом месте была лишь полуразрушенная геологоразведочная база в труднодоступной местности. Сейчас сюда на средства из федерального бюджета проложено 60 км подъездной дороги, а инвесторами построен модульный поселок с достойными условиями жизни для работников и создано производство с современным технологическим оборудованием. Технологическая линия состоит из трех крупных отделений: измельчения, где руду фактически превращают в «пудру», выщелачивания, где руда попадает в раствор цианида и происходит растворение золота, и фильтрации, где золото из раствора осаждается на цинковую пыль.

«Мы закончили первый этап освоения этого месторождения. На карте Камчатки появилось еще одно золотодобывающее предприятие. Это проект частно-государственного партнерства, и без помощи регионального и федерального правительства нам бы вряд ли удалось достигнуть того, к чему пришли сейчас. У нас сложилась по-настоящему эффективное взаимодействие власти и частного капитала», - подчеркнул генеральный директор ОАО «СиГМА» Дмитрий Филичкин, - Впереди вторая очередь, и у нас еще очень много работы для достижения по-настоящему масштабных целей».

Сейчас на предприятии работают более двухсот человек. Запуск второй очереди золотоизвлекательной фабрики запланирован на конец 2019 года, и тогда на Озерновском горно-металлургическом комбинате будет около 600 рабочих мест.

«Всего 12-15 лет назад практически никто не верил, что на Камчатке можно добывать золото и полезные ископаемые. Говорили, что на территории может быть что-то одно – либо рыба, либо золото. Но жизнь показала – чем больше на Камчатке золота, тем больше рыбы мы ловим. Это месторождение имеет богатейшие ресурсы, а предприятие, соответственно, - богатейшую перспективу», - отметил президент некоммерческого партнерства «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» Александр Орлов.

Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ