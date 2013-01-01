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На Камчатке начали подготовку к бурению новой разведочной скважины для газоснабжения региона

Мар 11
Москва Центральный федеральный округ
На Камчатке начали подготовку к бурению новой разведочной скважины для газоснабжения региона

На Северо-Колпаковском газоконденсатном месторождении (ГКМ) на Камчатке компания «Газпром добыча Ноябрьск» приступила к вышкомонтажным работам, предшествующим бурению разведочной скважины с целью подтверждения геолого-геофизических характеристик продуктивного горизонта и его фильтрационно-емкостных свойств.
На месторождении планируется построить пилотный вертикальный ствол, а также боковой субгоризонтальный. Всего предстоит пробурить порядка 3,6 км. После завершения бурения будет проведен расширенный комплекс геофизических работ.

В ходе реализации утвержденной программы газоснабжения Камчатки, «Газпром» планирует в ближайшие три года продолжать геолого-разведочные работы на Северо-Колпаковском и Кшукском участках.

Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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