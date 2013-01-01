На Камчатке начали подготовку к бурению новой разведочной скважины для газоснабжения региона



На Северо-Колпаковском газоконденсатном месторождении (ГКМ) на Камчатке компания «Газпром добыча Ноябрьск» приступила к вышкомонтажным работам, предшествующим бурению разведочной скважины с целью подтверждения геолого-геофизических характеристик продуктивного горизонта и его фильтрационно-емкостных свойств.

На месторождении планируется построить пилотный вертикальный ствол, а также боковой субгоризонтальный. Всего предстоит пробурить порядка 3,6 км. После завершения бурения будет проведен расширенный комплекс геофизических работ.

В ходе реализации утвержденной программы газоснабжения Камчатки, «Газпром» планирует в ближайшие три года продолжать геолого-разведочные работы на Северо-Колпаковском и Кшукском участках.

Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ