На Камчатке начали подготовку к бурению новой разведочной скважины для газоснабжения региона
Мар 11
На Северо-Колпаковском газоконденсатном месторождении (ГКМ) на Камчатке компания «Газпром добыча Ноябрьск» приступила к вышкомонтажным работам, предшествующим бурению разведочной скважины с целью подтверждения геолого-геофизических характеристик продуктивного горизонта и его фильтрационно-емкостных свойств.
На месторождении планируется построить пилотный вертикальный ствол, а также боковой субгоризонтальный. Всего предстоит пробурить порядка 3,6 км. После завершения бурения будет проведен расширенный комплекс геофизических работ.
В ходе реализации утвержденной программы газоснабжения Камчатки, «Газпром» планирует в ближайшие три года продолжать геолого-разведочные работы на Северо-Колпаковском и Кшукском участках.
Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ
11 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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