На Камчатке сделали ставку на туризм и сельское хозяйство



На конференции «PRO бизнес» власти и предприниматели Камчатского края подписали соглашения о создании туристско-рекреационного и агропромышленного кластеров

В этом году в регионе были созданы три объекта инфраструктуры бизнеса – Камчатский экспортный центр, Центр поддержки социального предпринимательства и Центр кластерного развития, созданный на базе Корпорации развития Камчатского края.В рамках Центра кластерного развития в Камчатском крае создаются три кластера - агропромышленный, рыбохозяйственный и туристический для развития кооперации и всестороннего сотрудничества предприятий внутри отраслей.

Соглашение о создании туристско-рекреационного кластера было подписано между Корпорацией развития, Ассоциацией туриндустрии Камчатки, краевым Агентством по туризму и внешним связями, Агентством инвестиций и предпринимательства, а также Ассоциацией туриндустрии Камчатки, объединяющей более тридцати предпринимателей. В ближайшее время к соглашению присоединятся еще более двух десятков представителей туристического бизнеса в регионе.

«Центр кластерного развития поможет представителям туристского бизнеса в вопросах создания брендов, в маркетинговых исследованиях, разработке бизнес-планов для совместных кластерных проектов, в образовательных программах. Мы надеемся, что такая всесторонняя поддержка будет стимулировать предпринимательское сообщество к реализации новых проектов в сфере туризма, - отметила руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова, - Мы приглашаем к участию представителей учебных заведений Камчатки, которые выпускают специалистов для туротрасли, в том числе переводчиков и работников в сфере туристского сервиса, а также представителей страхового сектора».

В рамках конференции «PRO бизнес» также подписали соглашение между Корпорацией развития Камчатского края и министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона о создании агропромышленного кластера. Предполагается, что создание этого кластера позволит расширить ассортимент, увеличить объёмы производства местной сельскохозяйственной продукции и наладить её поставки в соседние регионы.

Для участников конференции была организована работа нескольких секций, обмен опытом ведения бизнеса, презентация мер государственной поддержки предпринимателям, правовые консультации.

Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ