На Камчатке сделали ставку на туризм и сельское хозяйство
На конференции «PRO бизнес» власти и предприниматели Камчатского края подписали соглашения о создании туристско-рекреационного и агропромышленного кластеров
Соглашение о создании туристско-рекреационного кластера было подписано между Корпорацией развития, Ассоциацией туриндустрии Камчатки, краевым Агентством по туризму и внешним связями, Агентством инвестиций и предпринимательства, а также Ассоциацией туриндустрии Камчатки, объединяющей более тридцати предпринимателей. В ближайшее время к соглашению присоединятся еще более двух десятков представителей туристического бизнеса в регионе.
«Центр кластерного развития поможет представителям туристского бизнеса в вопросах создания брендов, в маркетинговых исследованиях, разработке бизнес-планов для совместных кластерных проектов, в образовательных программах. Мы надеемся, что такая всесторонняя поддержка будет стимулировать предпринимательское сообщество к реализации новых проектов в сфере туризма, - отметила руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова, - Мы приглашаем к участию представителей учебных заведений Камчатки, которые выпускают специалистов для туротрасли, в том числе переводчиков и работников в сфере туристского сервиса, а также представителей страхового сектора».
В рамках конференции «PRO бизнес» также подписали соглашение между Корпорацией развития Камчатского края и министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона о создании агропромышленного кластера. Предполагается, что создание этого кластера позволит расширить ассортимент, увеличить объёмы производства местной сельскохозяйственной продукции и наладить её поставки в соседние регионы.
Для участников конференции была организована работа нескольких секций, обмен опытом ведения бизнеса, презентация мер государственной поддержки предпринимателям, правовые консультации.
Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ
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