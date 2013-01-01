Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ИЮН, 03:12 МСК
USD (ЦБ)    62,3431
EUR (ЦБ)    73,3654
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

На Камчатке сделали ставку на туризм и сельское хозяйство

Июн 5
Москва Центральный федеральный округ
На Камчатке сделали ставку на туризм и сельское хозяйство

На конференции «PRO бизнес» власти и предприниматели Камчатского края подписали соглашения о создании туристско-рекреационного и агропромышленного кластеров
В этом году в регионе были созданы три объекта инфраструктуры бизнеса – Камчатский экспортный центр, Центр поддержки социального предпринимательства и Центр кластерного развития, созданный на базе Корпорации развития Камчатского края.В рамках Центра кластерного развития в Камчатском крае создаются три кластера - агропромышленный, рыбохозяйственный и туристический для развития кооперации и всестороннего сотрудничества предприятий внутри отраслей.

Соглашение о создании туристско-рекреационного кластера было подписано между Корпорацией развития, Ассоциацией туриндустрии Камчатки, краевым Агентством по туризму и внешним связями, Агентством инвестиций и предпринимательства, а также Ассоциацией туриндустрии Камчатки, объединяющей более тридцати предпринимателей. В ближайшее время к соглашению присоединятся еще более двух десятков представителей туристического бизнеса в регионе.

«Центр кластерного развития поможет представителям туристского бизнеса в вопросах создания брендов, в маркетинговых исследованиях, разработке бизнес-планов для совместных кластерных проектов, в образовательных программах. Мы надеемся, что такая всесторонняя поддержка будет стимулировать предпринимательское сообщество к реализации новых проектов в сфере туризма, - отметила руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова, - Мы приглашаем к участию представителей учебных заведений Камчатки, которые выпускают специалистов для туротрасли, в том числе переводчиков и работников в сфере туристского сервиса, а также представителей страхового сектора».

В рамках конференции «PRO бизнес» также подписали соглашение между Корпорацией развития Камчатского края и министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона о создании агропромышленного кластера. Предполагается, что создание этого кластера позволит расширить ассортимент, увеличить объёмы производства местной сельскохозяйственной продукции и наладить её поставки в соседние регионы.

Для участников конференции была организована работа нескольких секций, обмен опытом ведения бизнеса, презентация мер государственной поддержки предпринимателям, правовые консультации.

Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
8 Июн:
8 Июн:
8 Июн:
Центральный федеральный округ:
8 Июн:
8 Июн:
6 Июн:
РОССИЯ:
9 Июн:
8 Июн:
6 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

От дамасской стали до Чубайса. Смогут ли нанотехнологии перевернуть мир?

От дамасской стали до Чубайса. Смогут ли нанотехнологии перевернуть мир?
Наука и технологии

«Под выборы негласно держали цены, а потом отпустили». Почему правительство не остановит рост цен на бензин

«Под выборы негласно держали цены, а потом отпустили». Почему правительство не остановит рост цен на бензин
Интервью и комментарии 2

Монодрама XXI века: любовь к себе в эпоху постмодернизма

Монодрама XXI века: любовь к себе в эпоху постмодернизма
Новые возможности

Космические монстры. Как устроена наша Вселенная

Космические монстры. Как устроена наша Вселенная
Наука и технологии 1

Узнай, страна

Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке

Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке

В Новосибирской области решили готовить снегоуборочную технику летом

В Новосибирской области решили готовить снегоуборочную технику летом

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

10 ИЮН, 17:15 На следующей неделе в Россию планирует приехать премьер-министр Армении На следующей неделе в Россию планирует приехать премьер-министр Армении
Русская баня, орден и китайские пельмени. Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
Русская баня, орден и китайские пельмени. Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
10 ИЮН, 16:42 В Грузии на свалке вылупились цыплята из яиц, выброшенных птицефабрикой В Грузии на свалке вылупились цыплята из яиц, выброшенных птицефабрикой Видео
10 ИЮН, 16:09 Российскому певцу Филиппу Киркорову присвоили звание Народного артиста Молдавии Российскому певцу Филиппу Киркорову присвоили звание Народного артиста Молдавии

Узнай страна!

09 ИЮН, 16:28 Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке
В США создали мощнейший суперкомпьютер, Путин приготовил китайскую еду и другие новости субботы
В США создали мощнейший суперкомпьютер, Путин приготовил китайскую еду и другие новости субботы
08 ИЮН, 16:17 В Новосибирской области решили готовить снегоуборочную технику летом В Новосибирской области решили готовить снегоуборочную технику летом
08 ИЮН, 14:29 Стартовал третий этап реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры в Норильске Стартовал третий этап реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры в Норильске
08 ИЮН, 13:29 В Новосибирске завершился автопробег российских и китайских грузовиков В Новосибирске завершился автопробег российских и китайских грузовиков
06 ИЮН, 20:52 Задолженность по имущественным налогам в Курской области на 1 мая 2018 г. снизилась на 39,1% Задолженность по имущественным налогам в Курской области на 1 мая 2018 г. снизилась на 39,1%
06 ИЮН, 20:45 Губернатор Александр Никитин встретился с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко Губернатор Александр Никитин встретился с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко
На первый – второй рассчитайся! Как в России изменятся правила призыва в армию
На первый – второй рассчитайся! Как в России изменятся правила призыва в армию
05 ИЮН, 13:33 Более 209 млн рублей планируется вложить в строительство детской поликлиники в городе Ливны Более 209 млн рублей планируется вложить в строительство детской поликлиники в городе Ливны

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter