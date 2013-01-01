На железнодорожной части Крымского моста устанавливают шумозащитные экраны и стойки освещения



На первом участке железнодорожного моста монтируют стойки освещения, акустические экраны уже установлены на стыках железнодорожных подходов и моста на протяжении 410 метров со стороны Керчи и 480 метров со стороны Тамани.

По данным инфоцентра "Крымский мост", непосредственно на мосту экраны будут защищать окружающую среду от шума на участках с первой по 14 опору и с 286-й по 307-ую. Экраны высотой в три метра состоят из специальных трехслойных панелей с плитами из минеральной ваты и позволяют рассеивать звук, преломляя его от близлежащих объектов.

Около двух с половиной тысяч стоек освещения разместят с обеих сторон двухпутной дороги с шагом от 13 до 16 метров. Установленные на них светодиодные влагостойкие светильники с высоким показателем освещенности и низким энергопотреблением обеспечат равномерную освещенность железной дороги при ее эксплуатации в темное время суток. Система освещение будет включаться и выключаться автоматически. Но при этом ее можно будет корректировать как в ручном, так и в дистанционном режиме.

Планируется, что поезда поедут по железнодорожной части Крымского моста в декабре 2019 года. Все сваи и железнодорожные опоры сооружения уже установлены, пролетные строения готовы на 95 процентов. На готовые участки полотна уложено более 13 из 38 километров рельсошпальной решетки.

Республика Крым, Крымский федеральный округ