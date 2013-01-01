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На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ»

Авг 1
ТПП РФ
На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ»

В ТПП РФ состоялась пресс-конференция, посвященная празднику «Ильин день/День ВДВ». Традиционно праздник отмечается 2 августа на улице Ильинке и Красной площади и объединяет престольный праздник Храма Пророка Божия Илии, День Воздушно-десантных войск России и День улицы Ильинки.
Воздушно-десантные войска, покровителем которых является Святой Илия, были созданы 2 августа 1930 года. Московская Ильинка получила свое название по храму Илии, построенном на этой улице почти пятьсот лет назад.

В пресс-конференции приняли участие вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров, настоятель Храма Пророка Божия Илии протоиерей Андрей (Речицкий), заместитель командующего ВДВ генерал-майор Виктор Купчишин, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Константин Блаженов, председатель президиума совета ветеранов ВДВ генерал-майор Владимир Данильченко.

Вел пресс-конференцию пресс-атташе Оргкомитета праздника Кирилл Шишов.

Торжество 2 августа объединяет духовенство, народ и армию и проводится на благотворительные пожертвования, отметил настоятель Храма Пророка Божия Илии протоиерей Андрей (Речицкий). Празднование начнется рано утром 2 августа молебном в Храме. Потом пройдет торжественная литургия, после которой крестный ход пройдет по Ильинке до Лобного места на Красной площади. Там состоится молебен, традиция проведения которого восходит к XVI-XVII вв. Мастерство владения строевыми приемами с оружием продемонстрируют десантники – курсанты Рязанского училища ВДВ. В празднике примут участие представители военно-патриотических клубов. Участникам и гостям праздника будет предложена концертная программа на Васильевском спуске. Состоится трапеза для всех желающих.

В этом году ежегодный альманах «Ильинка сквозь века» – издание о людях и истории улицы – посвящается Храму Пророка Божия Илии и его реконструкции. Отец Андрей отметил, что Палата постоянно помогает Храму на Ильинке, в том числе и в его восстановлении.

В семнадцатый раз праздник приходит на нашу улицу Ильинку и в наши стены, и мы, естественно, рады этому, сказал вице-президент Вадим Чубаров. Он напомнил, что в возрождении традиции Ильина дня значительную роль сыграл бывший глава ТПП РФ, известный ученый и политик Евгений Примаков. Большой вклад в возрождение традиции празднования Ильина дня внес настоятель протоиерей Андрей (Речицкий). Палата, расположенная на Ильинке, оказывает Храму Пророка Илии в Китай-городе свою посильную помощь. Храм стал главным войсковым храмом Воздушно-десантных войск РФ, в которых служили и работники ТПП РФ, их родственники. Праздник объединяет бизнес, воинство и общество, это праздник с чувством добра и верой в справедливость, заключил Вадим Чубаров.

Заместитель командующего ВДВ генерал-майор Виктор Купчишин познакомил журналистов с программой праздничных мероприятий, посвященных 89 годовщине образования Воздушно-десантных войск России. День ВДВ отметят по всей России те, кто служит сегодня, и те, кто уже ушел в запас и стал ветераном. Буквально на днях, сообщил генерал, была освящена икона Пророка Божия Илии. Это теперь главная святыня ВДВ. Ее провезут по всем десантным частям и к 75-летию со Дня Победы она будет передана в главный храм ВС РФ.

Праздник из локального события вырос в праздник столичного масштаба, отметил заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Константин Блаженов, подчеркнув, что он становится с каждым годом все ярче и значимее.

Председатель президиума Совета ветеранов ВДВ генерал-майор Владимир Данильченко рассказал о работе ветеранов по воспитанию нынешнего поколения десантников, о поддержании славных традиций «голубых беретов».

Участники пресс-конференции ответили на вопросы журналистов.

Пресс-служба ТПП РФ

1 Авг 2019, ТПП РФ


 
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