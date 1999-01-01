На Ямале запустили в работу газопровод Ухта-Торжок-2 и третий промысел Бованенковского месторождения



Это позволит вывести добычу газа на месторождении на проектный объем 115 млрд кубометров в год, что составляет почти четверти сегодняшней годовой добычи «Газпрома».

Ранее на Бованенковском месторождении, которое эксплуатируется с 2008 года, было введено в эксплуатацию два добычных промысла совокупной проектной производительностью 90 млрд. кубометров газа в год.

Старт работе финального третьего промысла Бованенковского месторождения дистанционно в формате телемоста между Москвой и Ямалом дали Президент России Владимир Путин и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

По мнению экспертов, запуск мощностей Ухта-Торжок-2 имеет стратегическое значение для отрасли и наглядно демонстрирует европейским партнерам, что газ Ямала готов наполнить строящийся "Северный поток – 2", все работы по созданию инфраструктуры, необходимой для бесперебойных поставок ведутся в точном соответствии с графиком.

Вместе с наращиванием добычи «Газпром» расширяет северный газотранспортный коридор Единой системы газоснабжения России. В состав этого коридора, который проходит от полуострова Ямал до Финского залива, входят, в том числе газопроводы Бованенково — Ухта, Бованенково Ухта — 2 и Ухта — Торжок.

При этом продолжаются работы геологоразведочные работы на месторождениях Тамбейской группы. А 2019 году начнется полномасштабного освоение Харасавэйского месторождения. Начало газодобычи с проектным уровнем 32 млрд кубометров газа в год запланировано на 2023 год.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ