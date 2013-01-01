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На Ямале ввели в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение с запасом 28 млрд кубометров газа

Июл 24
Москва Центральный федеральный округ
На Ямале ввели в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение с запасом 28 млрд кубометров газа

В Ямало-Ненецком автономном округе (Тюменская область) газодобывающая компания «Новатэк» ввела в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение с проектным уровнем добычи 1 миллиард кубометров газа в год. Запасы природного газа на месторождении составляют около 28 миллиардов кубометров по российской классификации.
Южно-Хадырьяхинское месторождение, относящееся к категории крупных, находится в Пуровском районе ЯНАО в непосредственной близости от имеющейся инфраструктуры дочернего предприятия «Новатека» компании ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз», владеющей лицензией на разработку месторождения.

По словам председателя правления ПАО «Новатэк» Леонида Михельсона, расположение месторождения позволило быстро запустить его и оптимизировать капитальные затраты. Он отметил, что новые добывающие мощности будут способствовать росту добычи газа на активах компании в зоне Единой системы газоснабжения.

Тюменская область, Уральский федеральный округ



 
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