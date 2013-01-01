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На Ямале проложили 900 метров газопровода под рекой Мессояха на глубине 12 метров для попутного газа

Май 6
Москва Центральный федеральный округ
На Ямале проложили 900 метров газопровода под рекой Мессояха на глубине 12 метров для попутного газа

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого Автономного округа на Восточно-Мессояхском месторождении успешно завершены строительно-монтажные работы по прокладке газопровода под рекой Мессояха методом наклонно-направленного бурения. Строительство 900-метрового участка велось на глубине 12 метров от нижней границы русла с поэтапным наращиванием диаметра скважины. Газопровод станет частью системы утилизации попутного нефтяного газа, добываемого в процессе разработки самого северного материкового нефтепромысла России.
Дополнительную безопасность при эксплуатации подводному участку обеспечивает технология «труба в трубе»: с помощью роликовых опор дюкер «вложен» в металлический футляр диаметром 820 мм. На данном этапе готовы все 47 км линейной части газовой ветки, идет подготовка к его испытанию.

Летом 2020 года «Мессояханефтегаз» планирует ввести в эксплуатацию сразу несколько объектов инфраструктуры газового цикла. На Восточно-Мессояхском месторождении завершают строить компрессорную станцию мощностью 1,5 млрд кубометров в год, на Западно-Мессояхском участке — подземное хранилище, куда попутный нефтяной газ (ПНГ) будут закачивать до решения о его дальнейшем полезном использовании.

Сейчас работы по строительству хранилища близятся к завершению: обустроена кустовая площадка с четырьмя горизонтальными скважинами для закачки попутного нефтяного газа в газовую залежь площадью около 70 кв. км.

Решение транспортировать и закачивать попутный нефтяной газ с нефтеносного месторождения в неразработанные газовые пласты соседнего лицензионного участка уникально для отрасли. Реализация проекта позволит эффективно распорядиться природными ресурсами Заполярья.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ



 
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