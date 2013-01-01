На Ямале первый в мире завод по выращиванию сиговых рыб выпустил в Обь 10 млн мальков белорыбицы
В пос. Харп Ямало-ненецкого автономного округа Тюменской области специалисты Научно-производственного объединения «Собский рыбоводный завод» провели выпуск 10 млн мальков наиболее ценных видов сиговых – чира и муксуна в реки Обь-Иртышского бассейна. Проект по созданию первого в мире рыбоводного завода по выращиванию сиговых пород рыб реализовали компания НОВАТЭК и правительство Ямало-Ненецкого АО. Объем инвестиций составил 1,4 млрд рублей.
На предприятии предусмотрено централизованное электро- и теплоснабжение. По прогнозам специалистов, из 134 млн мальков, ежегодно выращиваемых на заводе и выпущенных в естественную среду, около половины должны выживать. До попадания в естественную среду обитания рыба проходит цикл развития на заводе: от оплодотворения и инкубации икры на протяжении 8 месяцев до выращивания молоди — при 18-разовом питании и ежедневном взвешивании.
При воспроизводстве аквакультуры большое внимание уделяют экологии. Применяемые на заводе технологии и оборудование рассчитаны на минимальный уровень воздействия на окружающую природную среду, включая низкий уровень водопотребления.
Собский рыбоводный завод использует современные установки замкнутого водоснабжения, позволяющие подращивать жизнеспособную молодь в бассейнах до момента выпуска в полностью контролируемых условиях, исключающих природные факторы риска в арктических условиях. Первые результаты производства ожидаются через 7-8 лет.
Популяция муксуна критически сократилась за последние 8-10 лет по причинам загрязнения Оби нефтепродуктами и злостного браконьерства. Чтобы защитить белорыбицу от полного исчезновения, Минсельхоз РФ запретил вылов муксуна и нельмы в Обь-Иртышском бассейне (за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях).
По оценке Госрыбцентра, для восстановления стада необходимо ежегодно выпускать 800 млн молоди муксуна и около 4,5 млрд молоди пеляди. Для этого требуется строительство еще не менее четырех заводов. В настоящее время строится рыборазводное предприятие в посёлке Самбург Пуровского района, проводится экспериментальный проект по зарыблению озер пелядью в Шурышкарском районе ЯНАО.
Подсчет количества выпущенной рыбы ведет комиссия, в которую входят представители региональных органов власти и Федерального агентства по рыболовству.
Тюменская область, Уральский федеральный округ
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