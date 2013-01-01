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На Ямале первый в мире завод по выращиванию сиговых рыб выпустил в Обь 10 млн мальков белорыбицы

Авг 15
Москва Центральный федеральный округ
На Ямале первый в мире завод по выращиванию сиговых рыб выпустил в Обь 10 млн мальков белорыбицы

В пос. Харп Ямало-ненецкого автономного округа Тюменской области специалисты Научно-производственного объединения «Собский рыбоводный завод» провели выпуск 10 млн мальков наиболее ценных видов сиговых – чира и муксуна в реки Обь-Иртышского бассейна. Проект по созданию первого в мире рыбоводного завода по выращиванию сиговых пород рыб реализовали компания НОВАТЭК и правительство Ямало-Ненецкого АО. Объем инвестиций составил 1,4 млрд рублей.
По словам генерального директора Собского рыбоводного завода Даниила Эльтекова, это уникальный проект, потому что можно привезти на завод икру из любой точки мира, инкубировать и получить малька.

На предприятии предусмотрено централизованное электро- и теплоснабжение. По прогнозам специалистов, из 134 млн мальков, ежегодно выращиваемых на заводе и выпущенных в естественную среду, около половины должны выживать. До попадания в естественную среду обитания рыба проходит цикл развития на заводе: от оплодотворения и инкубации икры на протяжении 8 месяцев до выращивания молоди — при 18-разовом питании и ежедневном взвешивании.

При воспроизводстве аквакультуры большое внимание уделяют экологии. Применяемые на заводе технологии и оборудование рассчитаны на минимальный уровень воздействия на окружающую природную среду, включая низкий уровень водопотребления.

Собский рыбоводный завод использует современные установки замкнутого водоснабжения, позволяющие подращивать жизнеспособную молодь в бассейнах до момента выпуска в полностью контролируемых условиях, исключающих природные факторы риска в арктических условиях. Первые результаты производства ожидаются через 7-8 лет.

Популяция муксуна критически сократилась за последние 8-10 лет по причинам загрязнения Оби нефтепродуктами и злостного браконьерства. Чтобы защитить белорыбицу от полного исчезновения, Минсельхоз РФ запретил вылов муксуна и нельмы в Обь-Иртышском бассейне (за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях).

По оценке Госрыбцентра, для восстановления стада необходимо ежегодно выпускать 800 млн молоди муксуна и около 4,5 млрд молоди пеляди. Для этого требуется строительство еще не менее четырех заводов. В настоящее время строится рыборазводное предприятие в посёлке Самбург Пуровского района, проводится экспериментальный проект по зарыблению озер пелядью в Шурышкарском районе ЯНАО.

Подсчет количества выпущенной рыбы ведет комиссия, в которую входят представители региональных органов власти и Федерального агентства по рыболовству.

Тюменская область, Уральский федеральный округ



 
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