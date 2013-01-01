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На Ямале открыли новый комплекс по заготовке оленины мощностью 100 голов в смену

Дек 17
Москва Центральный федеральный округ
На Ямале открыли новый комплекс по заготовке оленины мощностью 100 голов в смену

В Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа открыли второй заготовительный комплекс по производству оленины. В настоящее время в районе выпасается более 23 тыс. северных оленей – поголовья ООО СП «Горковское» и МСП «Мужевское», а также частные стада. На новом заготовительном комплексе в селе Мужи до конца года планируют заготовить 38 тонн мяса оленя, еще 30 тонн – на комплексе в селе Питляр. Всего в этом году в округе будет заготовлено 2300 тонн оленины.
С запуском нового производства в районе полностью закрылась потребность в современных заготовительных объектах. Производительность каждого из модульных объектов – 100 голов северного оленя в смену. В комплексах есть камеры созревания и шоковой заморозки. В селе Мужи также имеются два дополнительных модуля: цех обработки кишечного сырья и морозильная камера для хранения готовой продукции.

Начавшаяся кампания по заготовке оленины в райцентре проходит в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

Специалисты госветслужбы ведут забор крови и тщательно исследуют каждую тушу. Убойный комплекс поставлен на учёт в системе «Меркурий», что позволяет получать сертификаты в электронном виде и осваивать новые рынки сбыта продукции.

Тюменская область, Уральский федеральный округ



 
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