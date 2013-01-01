На государственную поддержку бизнеса в Курской области в 2017 году было направлено 130 млн рублей
Это средства федерального и областного бюджетов. Подробнее об этом на пресс-конференции рассказал председатель областного комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Михаил Аксенов.
- На основе поручений президента строится вся работа в Курской области. И на сегодняшний день малый и средний бизнес в нашем регионе является одним из ведущих секторов экономики, во многом определяющий темпы социально-экономического развития региона, - считает Михаил Аксенов.
По его словам, в нашем регионевыстроена система, предусматривающая меры поддержки начинающих предпринимателей, возмещаются затраты промышленных предприятий, связанные с модернизацией производства, сертификацией, патентованием, субсидируются затраты по уплате налога при применении упрощенной системы налогообложения и др.
В 2017 году государственная поддержка предоставлена более одной тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе более 200 получили субсидии и льготные займы. Консультационной помощью за 2 года воспользовались более 10 тысяч человек.
Благодаря принимаемым мерам в прошедшем году около 50 средних предприятий, в том числе действующих в производственной сфере, выросли экономически и перешли в крупный бизнес.
За последние пять лет в два раза увеличилась доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте - с 13% до 26%, а объем инвестиций вырос с 13 млрд руб. до 24,5 млрд руб.
Оборот продукции и услуг в малом и среднем бизнесе ежегодно увеличивается и составляет по оценочным данным более 300 млрд руб.
Реализация программ по государственной поддержке бизнеса будет продолжена в 2018 году. На эти цели будет направлено порядка 93 млн рублей, из них 40 млн рублей – это средства федерального бюджета.
В регионе, помимо традиционных мер поддержки, планируется осуществить несколько новых проектов. Это - обучающие программы «Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», начнет работу «Школа экспорта». Кроме того, в 2018 году Курская область планирует принять участие в новом образовательном проекте Российского экспортного центра для начинающих предприятий-экспортеров.
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