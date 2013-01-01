На господдержку предприятий АПК в Курской области в 2018 году направлено порядка 2 млрд рублей



Это стало возможным, в том числе благодаря действующей в регионе нормативной правовой базе для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности. Об этом говорилось на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами, которое прошло сегодня в Доме Советов под руководством и.о. губернатора Александра Зубарева.

Как рассказала и.о. председателя комитета по экономике и развитию Курской области Ирина Таратина, в 2018 году победители конкурсных отборов получили субсидию из областного бюджета на общую сумму 6,4 млн рублей, которая будет направлена на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, на сегодняшний день в Курской области в режиме наибольшего благоприятствования работают пять организаций. Планируется, что сумма льгот по налогу на имущество организаций для них в текущем году превысит 200 млн рублей. Не остался без внимания малый и средний бизнес – в 2018 на его поддержку уже направлено около 10,5 млн рублей прямых субсидий.

- Для того, чтобы создать наиболее комфортные условия для бизнесменов, оказать им всестороннюю государственную поддержку, региональное законодательство в этом направлении постоянно совершенствуется, - подчеркнула Ирина Таратина.

Еще одно нововведение для инвесторов - бизнес-зоны. Они работают в МФЦ Курска и Железногорска, а такжена базе одного из отделений «Сбербанка» в областном центре.

Здесь предприниматели могут получить более 80 различных государственных услуг, среди которых наиболее востребованными являются услуги по регистрации ИП, оформлению права собственности и постановке на кадастровый учет.

- В 2017 году в бизнес-зоны МФЦ обратилось 37,6 тыс. представителей предпринимательского сообщества, за текущий период 2018 года количество обращений уже превысило 14,7 тыс. И более 96% заявителей высоко оценивают качество предоставленных им услуг, - отметила Ирина Таратина.

Александр Зубарев считает, что необходимо усилить межведомственное взаимодействие и расширить спектр предоставляемых услуг. Он поручил председателю комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области Михаилу Аксенову разработать регламент взаимодействия всех заинтересованных структур, что позволит сократить сроки подготовки инвестиционных проектов и их реализацию.