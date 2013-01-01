Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 ИЮН, 17:53 МСК
USD (ЦБ)    63,2910
EUR (ЦБ)    
ЧМ 218
ИЗМИР

На господдержку предприятий АПК в Курской области в 2018 году направлено порядка 2 млрд рублей

Июн 28
Курская область Центральный федеральный округ
На господдержку предприятий АПК в Курской области в 2018 году направлено порядка 2 млрд рублей

Это стало возможным, в том числе благодаря действующей в регионе нормативной правовой базе для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности. Об этом говорилось на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами, которое прошло сегодня в Доме Советов под руководством и.о. губернатора Александра Зубарева.
Как рассказала и.о. председателя комитета по экономике и развитию Курской области Ирина Таратина, в 2018 году победители конкурсных отборов получили субсидию из областного бюджета на общую сумму 6,4 млн рублей, которая будет направлена на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, на сегодняшний день в Курской области в режиме наибольшего благоприятствования работают пять организаций. Планируется, что сумма льгот по налогу на имущество организаций для них в текущем году превысит 200 млн рублей. Не остался без внимания малый и средний бизнес – в 2018 на его поддержку уже направлено около 10,5 млн рублей прямых субсидий.

- Для того, чтобы создать наиболее комфортные условия для бизнесменов, оказать им всестороннюю государственную поддержку, региональное законодательство в этом направлении постоянно совершенствуется, - подчеркнула Ирина Таратина.

Еще одно нововведение для инвесторов - бизнес-зоны. Они работают в МФЦ Курска и Железногорска, а такжена базе одного из отделений «Сбербанка» в областном центре.

Здесь предприниматели могут получить более 80 различных государственных услуг, среди которых наиболее востребованными являются услуги по регистрации ИП, оформлению права собственности и постановке на кадастровый учет.

- В 2017 году в бизнес-зоны МФЦ обратилось 37,6 тыс. представителей предпринимательского сообщества, за текущий период 2018 года количество обращений уже превысило 14,7 тыс. И более 96% заявителей высоко оценивают качество предоставленных им услуг, - отметила Ирина Таратина.

Александр Зубарев считает, что необходимо усилить межведомственное взаимодействие и расширить спектр предоставляемых услуг. Он поручил председателю комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области Михаилу Аксенову разработать регламент взаимодействия всех заинтересованных структур, что позволит сократить сроки подготовки инвестиционных проектов и их реализацию.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
28 Июн:
28 Июн:
28 Июн:
Центральный федеральный округ:
28 Июн:
28 Июн:
28 Июн:
РОССИЯ:
28 Июн:
28 Июн:
28 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной
Наука и технологии

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?
Политика

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти
Интервью и комментарии

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018
События и факты

Узнай, страна

Ярославские принтеры будут печатать дома в Индии

Ярославские принтеры будут печатать дома в Индии

В Курской области стартовал молодежный туристический проект «ЦУЕФА»

В Курской области стартовал молодежный туристический проект «ЦУЕФА»

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

17:47 Апелляционный суд Швеции отказал "Нафтогазу" в отменен решения по спору с "Газпромом" Апелляционный суд Швеции отказал "Нафтогазу" в отменен решения по спору с "Газпромом"
С Данией или без нее. «Северный поток-2» начнут строить этим летом
С Данией или без нее. «Северный поток-2» начнут строить этим летом
17:34 Россия считает нелегитимным решение о наделении ОЗХО обвинительными полномочиями Россия считает нелегитимным решение о наделении ОЗХО обвинительными полномочиями
17:08 С 2020 года в России начнут действовать электроные трудовые книжки С 2020 года в России начнут действовать электроные трудовые книжки
16:32 Путин и Инфантино сыграли в футбол на Красной площади Путин и Инфантино сыграли в футбол на Красной площади
16:19 "Северный поток -2" может быть построен в обход Дании "Северный поток -2" может быть построен в обход Дании

Узнай, страна!

20:29 Ярославские принтеры будут печатать дома в Индии Ярославские принтеры будут печатать дома в Индии
Успокоиться или паниковать? Норвежские ученые предупреждают о климатической катастрофе в России
Успокоиться или паниковать? Норвежские ученые предупреждают о климатической катастрофе в России
19:48 В Курской области стартовал молодежный туристический проект «ЦУЕФА» В Курской области стартовал молодежный туристический проект «ЦУЕФА»
19:21 В ауле Тахтамукай открыли спорткомплекс и новый корпус районной больницы В ауле Тахтамукай открыли спорткомплекс и новый корпус районной больницы
18:00 Животных из Дании доставили спецбортом самолета на свинокомплекс в Приморском крае Животных из Дании доставили спецбортом самолета на свинокомплекс в Приморском крае
13:51 Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор отмечает 20 лет со дня основания Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор отмечает 20 лет со дня основания
27 ИЮН, 14:58 Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте
Признает Крым российским и снимет санкции? Трамп объявил о встрече с Путиным
Признает Крым российским и снимет санкции? Трамп объявил о встрече с Путиным
15 ИЮН, 14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter