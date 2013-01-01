На господдержку предприятий АПК в Курской области в 2018 году направлено порядка 2 млрд рублей
Это стало возможным, в том числе благодаря действующей в регионе нормативной правовой базе для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности. Об этом говорилось на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами, которое прошло сегодня в Доме Советов под руководством и.о. губернатора Александра Зубарева.
- Для того, чтобы создать наиболее комфортные условия для бизнесменов, оказать им всестороннюю государственную поддержку, региональное законодательство в этом направлении постоянно совершенствуется, - подчеркнула Ирина Таратина.
Еще одно нововведение для инвесторов - бизнес-зоны. Они работают в МФЦ Курска и Железногорска, а такжена базе одного из отделений «Сбербанка» в областном центре.
Здесь предприниматели могут получить более 80 различных государственных услуг, среди которых наиболее востребованными являются услуги по регистрации ИП, оформлению права собственности и постановке на кадастровый учет.
- В 2017 году в бизнес-зоны МФЦ обратилось 37,6 тыс. представителей предпринимательского сообщества, за текущий период 2018 года количество обращений уже превысило 14,7 тыс. И более 96% заявителей высоко оценивают качество предоставленных им услуг, - отметила Ирина Таратина.
Александр Зубарев считает, что необходимо усилить межведомственное взаимодействие и расширить спектр предоставляемых услуг. Он поручил председателю комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области Михаилу Аксенову разработать регламент взаимодействия всех заинтересованных структур, что позволит сократить сроки подготовки инвестиционных проектов и их реализацию.
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|28 Июн:
|28 Июн:
|28 Июн: