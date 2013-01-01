На форуме «Модель международных организаций» состоится телемост со штаб-квартирами ООН



В период с 30 октября по 2 ноября более 400 участников из более 15 стран ближнего и дальнего зарубежья и свыше 20 регионов России примут участие во II Международном форуме «Модель международных организаций», одной из площадок которого станет областной Конгресс-холл.

Основная миссия форума – это привлечение внимания молодежи к наиболее актуальным проблемам человечества посредством моделирования работы международных организаций.

В рамках Форума состоятся разнообразные образовательные мероприятия. Участники смогут посетить заседания по организациям, "Диалог на равных" с экспертами, телемост со штаб-квартирами ООН в Нью-Йорке и Женеве, а так же со штаб-квартирой ЕС в Брюсселе, принять участие в переговорах между делегатами, составлении и заключении консенсуальных решений и проведении выставок омских предприятий для зарубежных инвесторов.

Отметим, что организаторы подготовили насыщенную культурную программу: кубок МИРА по волейболу, экскурсии по городу для иностранных и иногородних участников, традиционный бал, церемония награждения и интеллектуальные турниры.

«Нашей миссией является привлечение внимания к самым актуальным проблемам человечества с помощью моделирования деятельности международных организаций. В этом году мы полностью меняем формат нашего форума, мы отходим от традиционной Модели ООН и создаем новый, качественный и не менее интересный проект. Обсуждения и обмен опытом на такой масштабной дискуссионной площадке позволят проявить политическую зрелость, ощутить сопричастность, выразить позиции молодых людей и защиту их интересов в диалоге с органами государственной власти, экспертами в сфере международных отношений, дипломатами и органами местного самоуправления», - рассказал Президент ОРОО «Ассоциация моделирования международных организаций», Руководитель Организационного комитета II Международного форума «Модель международных организаций» Вреж Фаградян.

Ознакомиться с программой Форума можно на официальном сайте.