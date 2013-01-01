Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 ОКТ, 01:58 МСК
USD (ЦБ)    66,9685
EUR (ЦБ)    76,9870

09 ОКТ, 01:58 МСК
USD (ЦБ)    66,9685
EUR (ЦБ)    76,9870

На Дальнем Востоке запасают продукты и строят светлое будущее

Окт 8
Москва Центральный федеральный округ
На Дальнем Востоке запасают продукты и строят светлое будущее

В регионах ДВФО завершают «северный завод», создают концессии и инфраструктуру для реализации инвестпроектов в особых зонах.
В Приморском крае завершают строительство дороги и энергокомплекса ТОР «Михайловский.

Для резидентов этой территории опережающего развития готовят к запуску две подстанции по 110 киловольт – «Агрокомплекс» и «Ключи», и еще две подстанции 35 киловольт – «Дубки» и «Ленинское». Для того чтобы подать электроэнергию на строящиеся в «Михайловском» крупные предприятия построили 110 километров ЛЭП.

В районе села Абрамовка укладывают асфальт на последнем 1200-метровом участке строящейся к ТОР дороги. Также «Примавтодор» ремонтирует дорогу в село Дубки в рамках создания инфраструктуры «Михайловского». На 2018 год в краевом бюджете на эту инфраструктуру предусмотрено около 2,5 миллиардов рублей: 1,6 миллиарда рублей на “Михайловский” и 900 миллионов на ТОР “Надеждинская”

Правительство Чукотского автономного округа в сфере электроснабжения будет сотрудничестве и АО «РАСУ»

Региональные власти считают, что подписанное АО «Русатом Автоматизированные системы управления» обеспечит создание в Чукотском автономного округе новых высокотехнологичных производств, рост электроэнергетического и сетевого комплекса с использованием передовых атомных технологий, решению задач по развитию Крайнего Севера.

В арктические районы Якутии по воздуху, земле и воде отправляют более 600 тонн овощей

На самом большом в Якутии овощехранилище-пятитысячнике ОАО «Туймаада-Агроснаб» ведется сортировка картофеля. Оснащенный специальным оборудованием склад решает важную задачу снабжения продовольствием как северян, так и жителей центральной Якутии. На север водным транспортом должно уйти 550 тонн овощей , авиационным — 113 тонн.

На Курильские острова продукты везут по воде

Для формирования запасов продуктов питания на Курильских островах задействованы грузовое судно «КДН-1» и другие морские суда. Чтобы минимизировать расходы по доставке продовольствия на острова, тарифы на его перевозку субсидируются из областного бюджета . По прямым договорам поставок отгружаются в основном продукты местного производства - выращенные в Томаринском районе на полях совхоза «Заречное» и компании «Красногорская заимка», птицефабрики «Островная» .

Не обходится и без добрососедской помощи

В Сахалинской области собрали первый урожай лука, выращенного по японской технологии

Совхоз «Тепличный» получил продукции в 2,4 раза больше, чем в прошлом году, - почти 200 тонн лука с 5 гектаров открытого грунта,

Комплекс оборудования, приспособленный к климатическим условиям Сахалина, позволил увеличить количество рассады без расширения посадочных площадей. Впервые лук в на Сахалине выращен в промышленных масштабах. И на региональной ярмарке стоил вдвое дешевле, чем в прошлом году.

Хабаровский край приобрел к зиме 21 новый автобус и 12 единиц снегоуборочной техники

Эти автобусы«LOTOS 206» с двигателями, работающими на газе, разработаны на платформе белорусского МАЗ 206 и предназначены для работы в Петропавловске-Камчатском. Автобусы приобретены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» на условиях софинансирования - более 130 миллионов рублей были выделены из бюджета субъекта, еще около 60 – из городской казны. Сегодня региональные власти ищут возможности участия в этой программе не только МУПов,но и частных перевозчиков.Также на дорогах Петропавловска-Камчатского в этом году будет работать новая снегоуборочная техника - 5 самосвалов «КАМАЗ», 3 трактора, 2 снегопогрузчика и 2 комбинированные уборочные машины

На Курильских островах Итуруп и Кунашир побывала уже третья японская бизнес-миссия о главе со специальным советником премьер-министра Японии Эйити Хасегава, чтобы выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на этих землях в сфере аквакультуры, развития тепличных хозяйств, туризма, ветроэнергетики и переработки отходов.

Впрочем, и без японцев на Сахалине дела спорятся.

Сегодня принято решение о строительстве в рамках концессионного соглашения многоуровневой стоянки в Южно-Сахалинске

Автостоянку открытого типа на 300 машино-мест будут строить муниципальные власти совместно ы и компанией «Сахалининжиниринг». Из регионального инвестиционного фонда будет оказана финансовая поддержка в размере 50 миллионов рублей. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2019 году.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
8 Окт:
8 Окт:
8 Окт:
Центральный федеральный округ:
8 Окт:
8 Окт:
8 Окт:
РОССИЯ:
8 Окт:
5 Окт:
5 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?
Интервью и комментарии

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года
Политика

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай
Экономика

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными
Интервью и комментарии 3

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства
Экономика 2

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии 2

Узнай, страна

На Дальнем Востоке запасают продукты и строят светлое будущее

На Дальнем Востоке запасают продукты и строят светлое будущее

В Приморском крае готовят к запуску энергокомплекс построенный для снабжения ТОР «Михайловский»

В Приморском крае готовят к запуску энергокомплекс построенный для снабжения ТОР «Михайловский»

В Москве в Доме Союзов прошло торжество в честь 95-летия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова

В Москве в Доме Союзов прошло торжество в честь 95-летия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открылось инновационное совместное российско-японское предприятие

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открылось инновационное совместное российско-японское предприятие

Новости СМИ

Новости дня

08 ОКТ, 23:58 Ученые: Жизнь на Землю пришла с Марса Ученые: Жизнь на Землю пришла с Марса
Слабый рубль нужен Набиуллиной, Силуанову и Сечину, но не России, и другие новости понедельника
Слабый рубль нужен Набиуллиной, Силуанову и Сечину, но не России, и другие новости понедельника
08 ОКТ, 23:51 Google закрывает свою социальную сеть Google+ Google закрывает свою социальную сеть Google+
08 ОКТ, 23:37 Изменение климата плохо влияет на психическое здоровье людей Изменение климата плохо влияет на психическое здоровье людей
08 ОКТ, 22:59 "Собибор" вошел в лонг-лист премии "Оскар" "Собибор" вошел в лонг-лист премии "Оскар"
08 ОКТ, 22:40 Британские СМИ назвали настоящее имя Александра Петрова Британские СМИ назвали настоящее имя Александра Петрова
08 ОКТ, 22:21 20% камер фотофиксации в Москве являются муляжами 20% камер фотофиксации в Москве являются муляжами
Доллары у россиян власти не отберут, Шойгу думает о финансовой столице в Сибири и другие новости четверга
Доллары у россиян власти не отберут, Шойгу думает о финансовой столице в Сибири и другие новости четверга
08 ОКТ, 21:58 Американец подпирал дверь камнем ценой 100 тысяч долларов Американец подпирал дверь камнем ценой 100 тысяч долларов Видео

Узнай, страна!

08 ОКТ, 23:48 На Дальнем Востоке запасают продукты и строят светлое будущее На Дальнем Востоке запасают продукты и строят светлое будущее
Путин не увидел в пенсионной реформе выигрыша, Трамп уверовал в злонамеренность Китая и другие новости среды
Путин не увидел в пенсионной реформе выигрыша, Трамп уверовал в злонамеренность Китая и другие новости среды
08 ОКТ, 19:02 В Приморском крае готовят к запуску энергокомплекс построенный для снабжения ТОР «Михайловский» В Приморском крае готовят к запуску энергокомплекс построенный для снабжения ТОР «Михайловский»
08 ОКТ, 19:00 В Москве в Доме Союзов прошло торжество в честь 95-летия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова В Москве в Доме Союзов прошло торжество в честь 95-летия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова
08 ОКТ, 14:00 Эксперты 14 стран мира и 20 регионов России обсудят в Омске приоритетные национальные проекты Эксперты 14 стран мира и 20 регионов России обсудят в Омске приоритетные национальные проекты
08 ОКТ, 13:57 Тамбовские предприятия готовы трудоустроить граждан пенсионного возраста Тамбовские предприятия готовы трудоустроить граждан пенсионного возраста
05 ОКТ, 11:55 В Курской области насчитывается 3971 географический объект В Курской области насчитывается 3971 географический объект
Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника
Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника
04 ОКТ, 08:03 В ЕАО думский комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока провел выездное совещание В ЕАО думский комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока провел выездное совещание

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter