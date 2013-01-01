На Дальнем Востоке запасают продукты и строят светлое будущее



В регионах ДВФО завершают «северный завод», создают концессии и инфраструктуру для реализации инвестпроектов в особых зонах.

В Приморском крае завершают строительство дороги и энергокомплекса ТОР «Михайловский.

Для резидентов этой территории опережающего развития готовят к запуску две подстанции по 110 киловольт – «Агрокомплекс» и «Ключи», и еще две подстанции 35 киловольт – «Дубки» и «Ленинское». Для того чтобы подать электроэнергию на строящиеся в «Михайловском» крупные предприятия построили 110 километров ЛЭП.

В районе села Абрамовка укладывают асфальт на последнем 1200-метровом участке строящейся к ТОР дороги. Также «Примавтодор» ремонтирует дорогу в село Дубки в рамках создания инфраструктуры «Михайловского». На 2018 год в краевом бюджете на эту инфраструктуру предусмотрено около 2,5 миллиардов рублей: 1,6 миллиарда рублей на “Михайловский” и 900 миллионов на ТОР “Надеждинская”

Правительство Чукотского автономного округа в сфере электроснабжения будет сотрудничестве и АО «РАСУ»

Региональные власти считают, что подписанное АО «Русатом Автоматизированные системы управления» обеспечит создание в Чукотском автономного округе новых высокотехнологичных производств, рост электроэнергетического и сетевого комплекса с использованием передовых атомных технологий, решению задач по развитию Крайнего Севера.

В арктические районы Якутии по воздуху, земле и воде отправляют более 600 тонн овощей

На самом большом в Якутии овощехранилище-пятитысячнике ОАО «Туймаада-Агроснаб» ведется сортировка картофеля. Оснащенный специальным оборудованием склад решает важную задачу снабжения продовольствием как северян, так и жителей центральной Якутии. На север водным транспортом должно уйти 550 тонн овощей , авиационным — 113 тонн.

На Курильские острова продукты везут по воде

Для формирования запасов продуктов питания на Курильских островах задействованы грузовое судно «КДН-1» и другие морские суда. Чтобы минимизировать расходы по доставке продовольствия на острова, тарифы на его перевозку субсидируются из областного бюджета . По прямым договорам поставок отгружаются в основном продукты местного производства - выращенные в Томаринском районе на полях совхоза «Заречное» и компании «Красногорская заимка», птицефабрики «Островная» .

Не обходится и без добрососедской помощи

В Сахалинской области собрали первый урожай лука, выращенного по японской технологии

Совхоз «Тепличный» получил продукции в 2,4 раза больше, чем в прошлом году, - почти 200 тонн лука с 5 гектаров открытого грунта,

Комплекс оборудования, приспособленный к климатическим условиям Сахалина, позволил увеличить количество рассады без расширения посадочных площадей. Впервые лук в на Сахалине выращен в промышленных масштабах. И на региональной ярмарке стоил вдвое дешевле, чем в прошлом году.

Хабаровский край приобрел к зиме 21 новый автобус и 12 единиц снегоуборочной техники

Эти автобусы«LOTOS 206» с двигателями, работающими на газе, разработаны на платформе белорусского МАЗ 206 и предназначены для работы в Петропавловске-Камчатском. Автобусы приобретены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» на условиях софинансирования - более 130 миллионов рублей были выделены из бюджета субъекта, еще около 60 – из городской казны. Сегодня региональные власти ищут возможности участия в этой программе не только МУПов,но и частных перевозчиков.Также на дорогах Петропавловска-Камчатского в этом году будет работать новая снегоуборочная техника - 5 самосвалов «КАМАЗ», 3 трактора, 2 снегопогрузчика и 2 комбинированные уборочные машины

На Курильских островах Итуруп и Кунашир побывала уже третья японская бизнес-миссия о главе со специальным советником премьер-министра Японии Эйити Хасегава, чтобы выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на этих землях в сфере аквакультуры, развития тепличных хозяйств, туризма, ветроэнергетики и переработки отходов.

Впрочем, и без японцев на Сахалине дела спорятся.

Сегодня принято решение о строительстве в рамках концессионного соглашения многоуровневой стоянки в Южно-Сахалинске

Автостоянку открытого типа на 300 машино-мест будут строить муниципальные власти совместно ы и компанией «Сахалининжиниринг». Из регионального инвестиционного фонда будет оказана финансовая поддержка в размере 50 миллионов рублей. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2019 году.