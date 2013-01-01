На Дальнем Востоке ученые создали уникальные имплантаты, срастающиеся с натуральной костью



Во Владивостоке ученые института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДО РАН) при участии коллег из Дальневосточного Федерального университета, Тихоокеанского государственного медицинского университета и Тихоокеанского института биоорганической химии создали технологию получения новых биологически активных материалов, которые по структуре и свойствам подобны натуральной кости. Изготовленные из них имплантаты срастаются с живой тканью и поддерживают ее рост в организме.

Для производства нового биоматериала была разработана оригинальная технология искрового плазменного спекания — синтеза керамики из полученных ранее порошков силиката кальция с разными биологически активными добавками.

Преимущество созданного синтетического материала, представляющего наноструктурированный силикат кальция (волластонит), заключается в том, что он биологически активен и положительно влияет на обмен веществ при введении в организм.

При этом материал обладает необходимой для искусственной кости прочностью и пористой структурой, которая дает возможность клеткам костной ткани и кровеносным сосудам прорастать внутрь имплантата. Добавки наночастиц золота и серебра придают протезу антибактериальные и противовоспалительные свойства.

Изготовленные из нового материала протезы ученые протестировали на мышах, отметив исключительно высокую биологическую совместимость имплантата с костной тканью.

Предполагается, что открытие в ближайшем будущем позволит наладить производство относительно дешевых отечественных биоматериалов для костной хирургии. Их можно будет использовать для протезирования пациентов любого возраста.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ