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На Чукотке стартовало освоение золоторудных месторождений Баимской рудной зоны

Июл 4
Москва Центральный федеральный округ
На Чукотке стартовало освоение золоторудных месторождений Баимской рудной зоны

В г. Анадыре, административном центре Чукотского автономного округа, Корпорацией развития Дальнего Востока 3 июля подписаны соглашения с двумя резидентами ТОР «Чукотка» по освоению золоторудных месторождений «Клен» и «Кекура», которые являются якорными инвестиционными проектами по освоению Баимской рудной зоны. На их реализацию будет направлено около 26 млрд рублей частных инвестиций. Для обеспечения объектов рабочей силой планируется создать более 1,7 тыс. рабочих мест.
На золоторудном месторождении «Кекура» силами АО «Базовые металлы» будет построено горноперерабатывающее предприятие. Объем инвестиций в проект составляет 18,4 млрд рублей. Утвержденные запасы золота на этом месторождении – 62,1 тонны.

Второй проект, который будет реализоваться ООО «Клен», направлен на создание горно-перерабатывающего комплекса на базе одноименного золото-серебряного месторождения, обладающего утвержденными запасы золота – 18 тонн, серебра – 42 тонны. Инвесторы намерены вложить в этот проект 7,5 млрд рублей.

Оба проекта на территории опережающего развития «Чукотка» планируют осуществить в течение ближайших пяти лет.

Чукотский автономный округ, Дальневосточный федеральный округ



 
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