На Чукотке «Русгидро» построит две ЛЭП стоимостью 18 млрд рублей
На строительство двух одномерных линий 110 кВ Певек - Билибино компания направит 5 млрд рублей собственных средств и получит 13 млрд рублей из федерального бюджета.
В целом за 2019-2020 годы компания получит 13 млрд рублей бюджетных инвестиций.
В марте ПАО «РусГидро» проведет торги по выбору подрядчиков строительства линии электропередачи «Певек – Билибино». Ранее была достигнут договоренность с региональными властями о том, что выбранные подрядчики встанут на налоговый учет на территории Чукотского округа, чтобы обеспечить дополнительные поступления в региональный и местный бюджеты.
Проектом предусмотрено строительство около 500 км самой линии электропередач 4,5 тысячи опор, обустройство распределительного пункта в трех километрах от Билибино, реконструкция подстанции Комсомольская и переустройство линий, которые попадают в зону строительства основной линии.
Чукотский автономный округ, Дальневосточный федеральный округ
|6 Мар:
|6 Мар:
|5 Мар:
|6 Мар:
|5 Мар:
|5 Мар:
|6 Мар:
|5 Мар:
|5 Мар: