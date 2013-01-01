На Алтае открыли первую линию по производству 2 млрд таблеток лекарств растительного происхождения
Июл 15
В г. Бийске Алтайского края 12 июля состоялось официальное открытие нового производства лекарственных препаратов растительного происхождения компании «Эвалар». Первая линия, стоимость которой оценивается в 2 млрд рублей, станет частью крупного комплекса. Общий объем инвестиций компании в проект - 5 млрд рублей. Планируется обеспечить более 300 новых рабочих мест.
Проектная мощность запущенной в эксплуатацию первой производственной линии — 2 млрд таблеток и капсул в год. На новейшем оборудовании ведущих мировых производителей будут выпускаться дополнительно 10 наименований лекарственных препаратов растительного происхождения.
Вторую производственную линию по выпуску лекарств из синтетического сырья компания планирует запустить в 2020 году. Предполагается, что лекарственные препараты отечественного производства должны стать недорогими аналогами имеющихся на рынке импортных средств.
Алтайский край, Уральский федеральный округ
15 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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