На Алтае ввели в эксплуатацию две солнечные электростанции



Две солнечные электростанции ввела в эксплуатацию в Республике Алтай группа компаний «Хевел», являющаяся одним из крупнейших производителей солнечных панелей в России. С 1 апреля новые энергообъекты начали отпуск электроэнергии в единую сеть.

С пуском третьей очереди Майминской СЭС мощностью 5 МВт, а также Ининской СЭС мощностью 10 МВт на сегодняшний день в Республике Алтай действует семь солнечных электростанций. Кроме двух новых солнечную энергию алтайцам поставляют Кош-Агачская СЭС, Кош-Агачская СЭС-2, Усть-Канская СЭС, Онгудайская СЭС, Майминская СЭС (1 и 2 очереди). Установленная мощность солнечной генерации под управлением группы компаний «Хевел» в регионе достигла 55 МВт. Объем инвестиций в реализацию данных проектов составил более 6 млрд руб.

Общая выработка электроэнергии действующими в Республике Алтай СЭС за 2018 год составила 46,9 млн кВт/ч, что позволило избежать 25 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу и сэкономить 13,8 млн кубометров природного газа.

Республика Алтай, Сибирский федеральный округ