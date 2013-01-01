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На Алтае курорт «Манжерок» подготовил к зимнему сезону первый скоростной подъемник за ₽ 1 млрд

Дек 23
Москва Центральный федеральный округ
На Алтае курорт «Манжерок» подготовил к зимнему сезону первый скоростной подъемник за ₽ 1 млрд

В Республике Алтай на круглогодичном горнолыжном комплексе «Манжерок» открылся первый гондольный скоростной подъемник стоимостью около 1 млрд рублей. Он позволяет перевозить около 2,4 тыс. туристов в час. Такой горнолыжный подъемник в регионе установлен впервые. К открытию зимнего сезона на курорте усовершенствовали сервис безналичной оплаты подъема, а также подготовили трассы для безопасного катания.
Длина новой канатной дороги превышает 2,4 тыс. метров. Подъем на вершину горы Синюха (более 1 тыс. метров) на скоростном подъемнике занимает около 8 минут против получаса — на кресельной канатной дороге.

Оборудование для восьмиместной гондольной отцепляемой пассажирской подвесной канатной дороги поставлено и смонтировано специализированной австрийской компанией. После доработки терминалы подъемника работают с любыми платежными системами при помощи мобильных приложений и бесконтактных банковских карт непосредственно на турникетах.

В этом году на курорте также установили новую систему оснежения, на склонах оборудовали трамплины, а также расширили учебную трассу. Выкат для тюбинга (надувных санок) стал более безопасным, а тюбинговая трасса увеличена на 80 метров и теперь составляет 180 метров.

За последнее время на курорте также введены в эксплуатацию гостиничный комплекс, новые подъемники, две горнолыжные трассы, водозабор и инженерные сети. Сбербанк РФ (как основной инвестор) вложил в проект более 2 млрд рублей.

В результате реализации проекта, который планируется завершить через 3,5 года, «Манжерок» будет обслуживать 6,5 тыс. человек: здесь разместятся трехзвездочные гостиницы и 32 горнолыжные трассы, 9 кресельных и 7 бугельных подъемников, а также сноуборд-парк. Проектная стоимость объекта составляет10 млрд рублей.

Сейчас на «Манжерок» ежегодно приезжают до 220 тыс. туристов, в течение ближайших пяти лет туристический поток должен увеличиться втрое.

Республика Алтай, Сибирский федеральный округ



 
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