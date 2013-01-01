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ИЗМИР

На уральских предприятиях внедряют инженерные разработки российских школьников

Мар 31
Москва Центральный федеральный округ
На уральских предприятиях внедряют инженерные разработки российских школьников

В Верхней Пышме 30 марта подвели итоги всероссийского конкурса «Инженериада», в котором со своими инновационными проектами участвовали более трехсот детей и подростков из 12 регионов страны.
В конкурсе, направленном на выявлены инженерных способностей и склонности к изобретательству у школьников, стартовавшем в начале учебного года, приняли участие более 300 человек. Школьники разработали реальные производственные проекты, в которых заинтересованы промышленные предприятия.

«Инженерное будущее - это и актуально, и перспективно. Я уверен, что именно инженеры кормят страну. В нашей «Инженериаде» участвуют дети с семилетнего возраста. Вместе со взрослыми они придумывают интересные инженерные проекты. Те их идеи, которые имеют право на жизнь, определенный экономический эффект, будут реализованы на предприятиях УГМК», - отметил генеральный директор УГМК Холдинга Андрей Козицын.

Финал конкурса и вручение наград пошли в Техническом университете УГМК. Школьники защищали 72 проекта по таким направлениям как металлургия, горное дело, автоматизация производственных процессов, энергетика и электротехника, механика, информационные технологии и другие.

В числе проектов, вышедших в финал - модель автоматической транспортировки руды из шахты Богословского рудоуправления команды школьников из Краснотурьинска. Участники из Серова предложили свежие идеи, связанные с экологической безопасностью производства Надеждинского металлургического завода. А в Верхней Пышме команда юных инженеров предложила проект оптимизации лабораторных испытаний медной катанки АО «Уралэлектромедь».

Некоторые идеи школьников уже реализуются на предприятиях. Например, разработку десялетнего Матвея Веснина из Оренбурга, который придумал «фотоловушку» для борьбы с травматизмом при сварочных работах, внедряют на машиностроительном заводе «Оренбургский радиатор».

«Инженериаду» УГМК, в подготовке которой участвовали инженеры-практики, педагоги образовательных учреждений, специалисты дополнительного профобразования, высоко оценили в министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.

Благодаря программе «Уральская инженерная школа», инициированной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, в регионе цепочка профориентации выстраивается с младшего школьного возраста так что уже к старшим классам подростки делают уверенный выбор профессии. Эту работу региональные власти ведут в партнерстве с УГМК и другими социально ориентированными компаниями.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
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