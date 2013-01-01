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ИЗМИР

На Челябинский электровозоремонтный завод заехал «Ломоносовский обоз»

Апр 11
Москва Центральный федеральный округ
На Челябинский электровозоремонтный завод заехал «Ломоносовский обоз»

Участники международного культурно–просветительского проекта «вживую» познакомились с железнодорожным машиностроением
Сто российских школьников, выигравших право на участие в проекте «Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России», проходят необычную профориентацию. В течение двух недель со 2 по 16 апреля они посещают промышленные производства и ведущие вузы Урала, общаются с работодателями Тюмени, Кургана, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Перми.

Проект реализуется АНО «ЗВЕЗДА» при поддержке Фонда президентских грантов и бизнес-партнеров проекта, одним из которых является «ЛокоТех».

Челябинский ЭРЗ, который входит в группу компаний «ЛокоТех», стал одним из ключевых пунктов этого «путешествия в профессию». Для старшеклассников организовали экскурсию по заводу, продемонстрировали технологии, которые используются для ремонта локомотивов, организовали встречи со специалистами, позволили подняться в кабину машиниста, показали музей и уникальный питомник служебных собак на территории предприятия.

«Мы рады, что участники «Ломоносовского обоза» смогли посетить одно из лучших предприятий железнодорожной промышленности и узнать о востребованных рабочих специальностях. Уверен, что для них это важный и интересный опыт и шанс примерить на себя одну из рабочих и инженерных специальностей», — отметил исполнительный директор АНО «ЗВЕЗДА» Владимир Скрипниченко.

Директор Челябинского ЭРЗ Юрий Зайцев подчеркнул, что предприятие делает ставку на талантливых и перспективных молодых специалистов и у каждого амбициозного и трудолюбивого сотрудника есть шанс на карьерный рост.

По его мнению, проект «Ломоносовский обоз» очень важен для современной молодежи - посещая крупные промышленные предприятия, подростки своими глазами видят, что можно добиться успеха работая не только в офисе, но и на заводе.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
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