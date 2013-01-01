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ИЗМИР

«Музыкальная экспедиция» завершилась на Соборной площади Владимира

Июн 17
Москва Центральный федеральный округ
«Музыкальная экспедиция» завершилась на Соборной площади Владимира

Фестиваль классической музыки и спортивный праздник прошли в рамках уникального проекта «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018»
В рамках проекта «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018», разработанного по инициативе губернатора Владимирской области Светланы Орловой, в регионе состоится более 50 масштабных спортивно-развлекательных событий. Все они вошли в утверждённую Правительством России культурную программу мундиаля. В исторических городах Владимиро-Суздальской земли пройдут самобытные праздники, музыкальные фестивали, спортивные, фольклорные, литературные, гастрономические, фермерские, реконструкторские и байкерские мероприятия.

Спортивный праздник, приуроченный к церемонии торжественного открытия мундиаля, состоялся 14 июня на центральной площадке для просмотра матчей - пешеходной Георгиевской улице во Владимире, где собрались многочисленные футбольные болельщики.

«Музыкальная экспедиция» стартовала 11 июня на владимирском стадионе «Торпедо», прошла на концертных площадках в Муроме, Меленках, Красной Горбатке, Гусь-Хрустальном, в селе Алепино Собинского района и завершилась 17 июня концертом на Соборной площади Владимира.

Этот фестиваль, организованный заслуженным артистом России Борисом Андриановым и Владимирским областным Центром классической музыки под руководством Артёма Маркина, проводится уже пятый год подряд при поддержке администрации Владимирской области. Концерты выдающихся российских музыкантов организуются в дворянских усадьбах, в купеческих палатах, в декорациях малых исторических городов, в цехах заводов, на живописных природных площадках и собирают тысячи зрителей. В этом году региональный фестиваль вошел в программу «Всероссийских филармонических сезонов» и получил поддержку Министерства культуры России.

«У этого уникального фестиваля удивительно открытый характер, который даёт возможность объединяться с самыми разными программами национального и международного масштаба. В разные годы фестиваль помогал сохранять объекты культурного наследия, восстанавливать русские усадьбы, анализировать проблемы малых исторических городов, - отметил вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков, - Сегодня этим фестивалем мы вносим большой вклад в реализацию проекта культурной столицы Чемпионата мира по футболу-2018».

В ближайшее время гостей Владимирской области ждут фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырские игры», масштабный open-air в Суздале – концерт Фонда «Новые имена» с участием Дениса Мацуева, который является послом Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Для российских и иностранных туристов подготовлена футбольная интернет-навигация, а на городских туристических маршрутах работают волонтеры, чтобы подсказывать адреса просмотровых площадок и время проведения культурно-развлекательных программ. Разработаны специальные маршруты, в которые включены опорные точки гастрономического туризма, агротуризма, культурно-исторические объекты Владимирской области.

Гастрономические новации на футбольную тему предлагают 37 заведений общественного питания, рассчитанных на 3500 посадочных мест, а на уличных площадках с большими экранами для болельщиков организованы фуд-корты с обязательным наличием блюд традиционной русской кухни.

Все желающие могут приобрести оригинальную сувенирную продукцию известнейших ремёсел и промыслов региона, посвящённую мундиалю.

Владимирская область , Центральный федеральный округ



 
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