Москва впервые вышла на первое место в мире как лучшее туристское направление



Столица России впервые получила туристический «Оскар» — престижную международную премию в сфере туризма World Travel Awards в главной номинации «Лучшее туристское направление». Москва опередила Лондон, Париж, Нью-Йорк, Лиссабон, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие города.

Москва была номинирована в трех основных номинациях, в их числе «Лучшее направление фестивального и событийного туризма», «Лучшее направление для спортивного туризма», а также «Лучшее туристское направление. Город». В открытом голосовании, которое проходило на официальном сайте World Travel Awards, Москва получила самую высокую оценку туристов и специалистов туриндустрии. Гости столицы отметили ее красоту, удобство и безопасность.

С начала года столицу Российской Федерации уже посетили 19,5 миллионов туристов, а также 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали на один день. Предполагается, что с введением электронных виз турпоток из-за рубежа увеличится на четверть и более.

Москва, Центральный федеральный округ