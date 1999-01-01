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Москва, ЯНАО и ХМАО стали лидерами среди российских регионов по привлечению инвестиций

Мар 13
Москва Центральный федеральный округ
Москва, ЯНАО и ХМАО стали лидерами среди российских регионов по привлечению инвестиций

Доля Москвы в общероссийских инвестициях по итогам прошлого года достигла 20-летнего максимума и составила 13,8 процента (2,43 триллиона рублей), на долю Ямало-Ненецкого автономного округа пришлось 5,8 процента (1,02 триллиона рублей), Ханты-Мансийского округа - 5,2 процента инвестиций (0,92 триллиона рублей).
По данным аналитиков РБК, составивших рейтинг регионов России на основе информации Росстата, в десятку лидеров попали также Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Ленинградская область, Красноярский край и Якутия.По оценкам Минэкономразвития, именно на эти субъекты РФ приходится более половины суммарного валового регионального продукта, а Москва традиционно обеспечивает около 20% региональной экономики в России.

Аналитики отмечают, что лидерство Москвы в привлечении инвестиций не всегда было таким безусловным. В 2009–2012 годах доля столицы в общероссийском объеме опускалась до 8%, то есть инвестиционный поток больше распределялся по другим регионам, но с 2012 года вновь стал все больше концентрироваться в Москве. Именно здесь сосредоточена большая часть выручки крупнейших российских компаний, самый большой объем строительства жилья и инфраструктуры.

Второе место по объему инвестиций в последние годы стабильно занимает ЯНАО, хотя до 2013 года на этом месте был Ханты-Мансийский автономный округ(ХМАО). Крупные нефтегазовые проекты сегодня реализуются в обоих регионах, но строительство завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» позволило вырваться вперед Ямало-Ненецкому округу. Более того, досрочное завершение этого проекта НОВАТЭК в 2018 году стало одним из факторов ускорения роста ВВП России до 2,3% вместо ожидаемых Минэкономразвития 1,8%.

Зато успехи остальных лидеров рейтинга мало зависят от сырьевой экономики. Так, Московская область без нефти и газа смогла привлечь 0,9 трлн рублей инвестиций, а ее доля лишь на одну десятую процента ниже, чем у ХМАО. Доля Санкт-Петербурга с его наукоемкими и высокотехнологичными промышленными предприятиями составила 4,2%, было привлечено 0,75 трлн. рублей инвестиций. На долю Республики Татарстан, где в прошлом году реализовали несколько инновационных проектов и открыли новые производства в сфере нефтепереработки и автопрома, пришлось 0,63 трлн. рублей или 3,6% инвестиций. В Краснодарский край, где помимо прочего в прошлом году был завершен крупный инфраструктурный проект - создан железнодорожный транзит в обход Краснодара к Крымскому мосту - привлечено 0,48 трлн. рублей инвестиций, а его доля составила 2,7%. У ближайших соседей Кубани объемы инвестиций намного меньше, но зато темпы роста – рекордные. В Адыгее рост составил 42,5%, вв Республике Крым - 34,1%. В 2018 году в Крым было инвестировано 296 млрд рублей – здесь завершилось строительство аэропорта в Симферополе, строится автомагистраль «Таврида», идет масштабная реструктуризация курортных объектов и завершается строительство железной дороги на Крымском мосту.Третьим лидером по темпам роста инвестиций (40,9%) стала Еврейская автономная области, где продолжается строительство трансграничного российско-китайского моста через Амур.

Общий объем инвестиций в основной капитал в субъектах РФ составил в 2018 году 17,6 триллиона рублей. За прошлый год инвестиции в России выросли на 4,3% в реальном выражении. Это ниже, чем в 2017 году, когда рост достигал 4,8%, но выше ожиданий Минэкономразвития РФ, которое прогнозировало на 2018 год рост инвестиций на 2,9%, а на 2019 год - рост на 3,1%.



 
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