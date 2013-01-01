Москва и Санкт-Петербург вошли в ТОП-5 в рейтинге крупнейших бизнес-центров в Европе
Московская «Башня Федерации» и питерский «Лахта центр» заняли первое и пятое места в рейтинге, составленном крупнейшим в мире агентством недвижимости – американской корпорацией CBRE.
Второе место в Европе занимает бизнес-центр Cœur Défense, расположенный в известном деловом районе Парижа. Арендуемая офисная площадь этого бизнес-центра составляет 177,7 тысячи квадратных метров. Третье место занял офисный центр Austria Campus в Вене - в нем 160 тысяч квадратных метров офисных помещений.
"Лахта центр" в Санкт-Петербурге расположился на пятом месте в рейтинге. Офисная площадь этого самого высокого здания в Европе составляет 130 тысяч квадратных метров.
Примечательно, что офисы «Башни федерации» составляют лишь один процент от всего предложения офисных центров класса А и B в Москве.
А в Московской области, по данным регионального министерства инвестиций и инноваций, в 2018 году объём ввода офисно-деловых центров вырос в более чем в четыре раза - с 38,4 тысячи до 170,1 тысячи квадратных метров.
Москва, Центральный федеральный округ
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