Москва и Санкт-Петербург вошли в ТОП-5 в рейтинге крупнейших бизнес-центров в Европе



Московская «Башня Федерации» и питерский «Лахта центр» заняли первое и пятое места в рейтинге, составленном крупнейшим в мире агентством недвижимости – американской корпорацией CBRE.

Специалисты CBRE отмечают, что наибольшим по площади офисным комплексом в Европе оказалась Башня Федерации - совокупная арендуемая офисная площадь двух башен, расположенных на едином стилобате, составляет более 200 тысяч квадратных метров.

Второе место в Европе занимает бизнес-центр Cœur Défense, расположенный в известном деловом районе Парижа. Арендуемая офисная площадь этого бизнес-центра составляет 177,7 тысячи квадратных метров. Третье место занял офисный центр Austria Campus в Вене - в нем 160 тысяч квадратных метров офисных помещений.

"Лахта центр" в Санкт-Петербурге расположился на пятом месте в рейтинге. Офисная площадь этого самого высокого здания в Европе составляет 130 тысяч квадратных метров.

Примечательно, что офисы «Башни федерации» составляют лишь один процент от всего предложения офисных центров класса А и B в Москве.

А в Московской области, по данным регионального министерства инвестиций и инноваций, в 2018 году объём ввода офисно-деловых центров вырос в более чем в четыре раза - с 38,4 тысячи до 170,1 тысячи квадратных метров.

Москва, Центральный федеральный округ