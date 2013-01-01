Московское метро добралось до Солнцево
Сегодня на новом участке Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена открылись сразу семь новых станций метро
Новые станции улучшат транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское, Солнцево и Ново-Переделкино, а также разгрузят южную часть Сокольнической линии метро, позволят жителям Юго-Запада Москвы существенно экономить время в пути.
Новый участок Калининско-Солнцевской линии протяжённостью 13,5 км стал самым длинным пусковым участком в истории Московского метрополитена. Предыдущий рекорд был поставлен открытым в 1983 году участком «Серпуховская» — «Южная» протяженностью 12.95 км.
Впервые в Москве за один год открыто сразу 15 станций метро, а общее количество достигло 222 станций.
Также сегодня открылось электродепо «Солнцево», предназначенное для ремонта и технического обслуживания составов Солнцевской линии метро, а также объединённого с ней участка Большой кольцевой линии. «Солнцево» стало 19 электродепо Московского метрополитена и 4-м депо, которое будет полностью укомплектовано составами модели 81-760/761 «Ока».
Москва, Центральный федеральный округ
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