Московское метро добралось до Солнцево



Сегодня на новом участке Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена открылись сразу семь новых станций метро

Одновременный запуск сразу семи станций подземки происходит в столице впервые с 30-х годов прошлого века. На юго-западе Москвы открыты станции «Мичуринский проспект», «Озёрная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка», причем пять из них находятся за МКАДом. Так что теперь за кольцевой автодорогой действует 21 станция московского метро, работает 16 станций Солнцевской линии и объединённого с ней участка Большой кольцевой линии.

Новые станции улучшат транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское, Солнцево и Ново-Переделкино, а также разгрузят южную часть Сокольнической линии метро, позволят жителям Юго-Запада Москвы существенно экономить время в пути.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии протяжённостью 13,5 км стал самым длинным пусковым участком в истории Московского метрополитена. Предыдущий рекорд был поставлен открытым в 1983 году участком «Серпуховская» — «Южная» протяженностью 12.95 км.

Впервые в Москве за один год открыто сразу 15 станций метро, а общее количество достигло 222 станций.

Также сегодня открылось электродепо «Солнцево», предназначенное для ремонта и технического обслуживания составов Солнцевской линии метро, а также объединённого с ней участка Большой кольцевой линии. «Солнцево» стало 19 электродепо Московского метрополитена и 4-м депо, которое будет полностью укомплектовано составами модели 81-760/761 «Ока».

Москва, Центральный федеральный округ