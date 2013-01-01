Московский завод «Рено» запустил серийное производство купе-кроссовера, созданного для России



На московском заводе «Рено Россия» стартовало производство созданного российскими специалистами купе-кроссовера Renault Arkana. Россия является первой страной, где началось производство и стартовали продажи новой глобальной модели Renault, созданной в первую очередь для России.

Новая версия Renault Arkana - одна из немногих моделей в С-сегменте, которая соответствует стандартам транспортного средства повышенной проходимости. Кроссовер базируется на модульной SUV-платформе нового поколения. Это первая модель на российском рынке, оснащенная бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 лс). Предлагаются модификации как с передним приводом, так и в сочетании с интеллектуальной системой полного привода. При этом водителю доступно три режима работы полноприводной трансмиссии: 2WD, 4WD и 4WD LOCK.

Московский завод компании Renault был выбран первой индустриальной площадкой благодаря высоким стандартам качества и производственных процессов, а также достигнутому уровню роботизации и инновациям. Техническая и мультимедийная комплектация модели на 70% состоит из отечественных комплектующих.

Предполагается, что новый автомобиль обладает большим экспортным потенциалом и будет пользоваться спросом на рынке стран СНГ.

Московская область, Центральный федеральный округ