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ИЗМИР

Молоко за вредность решили выдавать на предприятиях Кемеровской области

Июн 11
Москва Центральный федеральный округ
Молоко за вредность решили выдавать на предприятиях Кемеровской области

В регионе стартовал проект «Стакан молока в день – каждому работающему», который возрождает советские традиции
В рамках проекта любое предприятие Кузбасса за счет своих средств приобретает молоко местных производителей и бесплатно выдает своим сотрудникам из расчета один стакан в день на каждого работающего.

Опыт такой работы уже имеется на кемеровских предприятиях АО ХК «СДС-уголь», КАО «Азот», «Стройсервис», «Талтэк».

Первыми хартию о добровольном участии в проекте подписали учредитель ООО «Деревенский молочный завод» Александр Сухинин и врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Группа компаний «Деревенский молочный завод» имеет полный цикл производства от поля до прилавка, и весь ассортимент из 80 наименований своей продукции изготавливает из цельного молока. Сырье поставляют как собственные предприятия, так и местные фермеры, частные подворья.

Более пятисот работников группы компаний уже получают свой ежедневный стакан молока. Перерабатывая до 150 тонн переработки сырья в сутки, «Деревенский молочный завод» готов обеспечить полезным продуктом и работников десятков других предприятий.

«Ничего нового мы не изобрели. Это было в Советском Союзе – на производствах с особо трудными условиями. Молоко каждый день было проявлением социальной поддержки и заботы о людях рабочих профессий. Мы эту программу продвигаем дальше – хотим таким образом поддержать каждого работающего кузбассовца», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ



 
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