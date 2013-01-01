Молодым курским ученым в рамках СЭФ-2018 вручили президентские гранты



Для стимулирования научной деятельности молодежи ежегодно на конкурсной основе выделяется около 400 грантов Президента России кандидатам и докторам наук для проведения научных исследований. За последние годы победителями всероссийского конкурса стали более 2 тысяч молодых ученых ЦФО.

Этот год не стал исключением. Куряне также признаны победителями. Это представители ЮЗГУ: А.М. Стороженко, Д.В. Титов, А.Н. Гречухин, О.А. Гримов, О.В. Овчинкин, О.Г. Ларина. А также представители от КГУ - Н.П. Неведров и Всероссийского научно-исследовательского института земледелия и защиты почв от эрозии - А.В. Гостев.

Гранты молодым ученым на сегодняшнем форуме в торжественной обстановке вручила заместитель полномочного представителя Президента в ЦФО Ольга Атюкова.