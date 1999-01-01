Молодёжь Тамбовщины может заявить о себе, участвуя в региональных проектах



В Тамбовской области есть множество площадок для реализации потенциала молодёжи. Подробно об этом говорил губернатор Александр Никитин на прошедшей встрече в рамках проекта «Диалог на равных».

Молодёжный парламент, Молодёжное правительство, конкурс «Лидеры Тамбовщины», гранты на реализацию молодёжных проектов, форумы и слёты – это не полный список того, где подрастающее поколение Тамбовской области может реализовать свои идеи и возможности.

Молодёжный парламент работает в нашем регионе с 2007 года. По Уставу Тамбовской области он наделен правом законодательной инициативы. В настоящее время завершен конкурсный отбор в Молодёжный парламент Тамбовской области VI созыва. В новый состав войдут 50 человек, которые с мая приступят к своим обязанностям.

Также в области создаётся Молодёжное правительство, сейчас документы проходят юридическую экспертизу. Конкурс для желающих стать участником правительства стартует в конце июня. В Молодёжном правительстве будет 35 человек. Им предстоит работать с органами исполнительной власти области, реализовывать проекты совместно с профильными управлениями. Для участия в конкурсе необходимо предоставить личное портфолио и пройти собеседование.

Безусловно, самым масштабным проектом в сфере молодёжной политики Тамбовской области стал конкурс «Лидеры Тамбовщины», первый сезон которого прошёл в 2018 году по инициативе губернатора Александра Никитина:

- Наша молодёжь хочет быть активным участником всех процессов, происходящих в социально-экономической жизни региона. И это радует. Нам в разных сферах нужны энергия, инициатива, настойчивость молодых людей. Это и стало главной причиной проведения конкурса «Лидеры Тамбовщины». 11 финалистов первого сезона проекта трудоустроены и успешно работают. Второй сезон должен стать ещё более результативным, - уверен глава региона.

Благодаря региональному грантовому конкурсу молодые тамбовчане от 18 до 30 лет могут реализовать собственные социально значимые проекты. Между победителями распределяют один миллион рублей. В прошлом году гранты предоставлялись в размере 50, 75 и 100 тысяч. Было поддержано 16 проектов. Самым ярким стал слёт волонтерских объединений «Подоскляй-2018». Однако это не единственный слёт, который проходит на территории области. Слёты, форумы и проекты стали неотъемлемой частью жизни молодёжи Тамбовщины.