Молодая и в 90 лет



В ДК ВОГ праздновали 90-летний юбилей одной из самых первых представителей регионального общества глухих - Валентины Пикуль. Она поделилась с присутствующими секретами своего обаяния и вечной молодости

- Дарила людям радость - шила красивые платья. Всю жизнь проработала швеей в ателье. Ухаживала за своим садом вместе с мужем. К сожалению, он ушел от нас 3 года назад, - говорит Валентина Георгиевна.

Немногие куряне знают, что большую часть жизни она прожила со знаменитой невесткой - оперной певицей, заслуженной артисткой России Надеждой Пикуль. Ее не стало 31 декабря 2016 года.

Валентина Пикуль вспомнила сегодня, какими были отношения в семье, когда была жива ее любимая невестка: «Меня все всегда понимали, хотя сын жестов глухонемых не знает, но по губам мы друг друга понимали. Отношения в доме были теплыми и добрыми. Невестка тоже понимала меня, - вспоминает Валентина Георгиевна. К сожалению, она не могла слышать пения своей знаменитой на весь мир невестки, но очень гордилась ее успехами.

Председатель регионального отделения ВОГ Александр Качергис отметил, что такие люди как она - опора организации. В прошлом году обществу глухих исполнилось 90 лет.

-В 90-е годы нам тоже приходилось крайне сложно, когда не выдавали технические средства. Сейчас даже наш президент Владимир Путин отметил, что отношение общества к проблемам инвалидов меняется, - говорит Александр Витасович.

Напомним, что во время встречи в Российской государственной специализированной академии искусств для людей с ограничением по здоровью глава государства сказал: «Становится более зрелым, гуманным и неравнодушным это отношение. Нарушение прав инвалидов, черствость к ним вызывают справедливое осуждение и неприятие граждан. Представители власти на всех уровнях должны видеть за цифрами программ и планов проблемы конкретных людей, нуждающихся в поддержке».

В нашем регионе к решению проблем людей с ограниченными возможностями подходят ответственно. Так, глухим выдают бесплатно сотовые телефоны и слуховые аппараты, телевизоры. В региональном обществе открыли даже первый в России диспетчерский центр, куда может обратиться по видеосвязи любой слабослышащий человек, попросить о помощи. Вызвать скорую, например, или спасателей. Раньше людям с нарушением слуха приходилось в экстренных ситуациях искать кого-то, кто бы помог им набрать номер 112, объяснить проблему.

Появился такой центр благодаря Президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства услышал просьбу регионального общества глухих во время одной из прямых линий.На реализацию пилотного для страны проекта из федеральной казны по программе «Доступная среда» было выделено более 3 млн рублей и 2 миллиона еще добавили из областного бюджета.