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Многодетным семьям Тамбовской области увеличат компенсацию на оплату вывоза мусора

Июн 28
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Многодетным семьям Тамбовской области увеличат компенсацию на оплату вывоза мусора

Компенсацию в 70% на оплату вывоза мусора предоставят многодетным семьям в Тамбовской области. Соответствующий закон сразу в двух чтениях принят сегодня по итогам заседания Облдумы. Документ, разработанный в целях финансовой поддержки многодетных семей, поддержал губернатор Александр Никитин.
Увеличение многодетным семьям компенсации за услугу «обращение с ТКО» с 30 до 70 процентов обусловлено изменением порядка расчета оплаты данной услуги. С 1 января Тамбовская область перешла на новую форму обращения с твердыми коммунальными отходами. В регионе определен единый оператор по вывозу мусора, а услуга выведена в разряд коммунальных и теперь рассчитывается исходя из количества проживающих в жилом помещении людей.

В результате средний размер платы многодетной семьи за обращение с ТКО увеличился с 259 рублей до 431 рубля. Сейчас многодетные семьи имеют право на 30-процентную компенсацию платы за вывоз мусора. Теперь льгота будет увеличена до 70 процентов, в результате средний размер компенсации на одну семью вырастет до 302 рублей в месяц.

В 2019 году из бюджета Тамбовской области на данные цели будет выделено чуть более 19 миллионов рублей.



 
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