Узнай, страна



Увеличение до 2240 тонн произошло за счет молочного комплекса «Агрофирма «Благодатенская» в Суджанском районе. Это уникальный пилотный мясо-молочный инфраструктурный проект компании «Мираторг».

На базе молочной фермы был создан комплекс по выращиванию и откорму молодняка молочного скота, который поставляет на рынок уникальный продукт «розовую» телятину. Созданная инфраструктура позволила не только эффективно использовать собственный шлейф молочного поголовья, но и организовать эффективную кооперацию с мелкими и средними производителями молока по всей стране, которые поставляют на «Благодатенскую» бычков.

Поголовье в молочном комплексе в первом квартале текущего года составило 1830 животных. Удои на одну фуражную корову возросли с 1,6 тыс. л в 1 квартале 2017 года до 2,1 тыс. л за первые три месяца 2018. На ферме из животных голштинской породы сформировано племенное ядро для собственного саморемонта стада. За данный период на ферме было также получено 485 телят.

«Эффективное производство позволяет снизить себестоимость, а значит и доступность продукции для конечного потребителя. В 2017 году молочный комплекс произвел порядка 6 000 тонн молока, показав прирост в 12% по сравнению с предыдущим годом. В текущем году мы планируем поставить уже более 7 000 тонн молока», - прокомментировали в «Мираторге».