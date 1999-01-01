«Мираторг» продолжит реализацию масштабного проекта в Курской области



Об этом договорились губернатор Александр Михайлов и глава крупнейшей в России компании по производству мяса Виктор Линник.

На сегодняшний день в развитие регионального АПК «Мираторг» направил более 17 млрд рублей. В Октябрьском районе началось строительство крупнейшей в стране мясохладобойни мощностью 4,5 млн голов свиней в год. Также инвестируется развитие производства ягнятины и молока, выращивание молодняка КРС молочных пород. Компания наращивает производство розовой телятины в Суджанском районе.

За 2017 год в Курской области получено 2,5 тыс. тонн розовой телятины и 109 тыс. тонн свинины. Объем господдержки, предоставленной сельхозпредприятиям «Мираторга» в 2017 году, составил почти 1,8 млрд рублей.

Губернатор позитивно оценил проводимую холдингом работу по инновационному развитию АПК. Администрация области в свою очередь обеспечивает ключевое условие реализации масштабных проектов - готовность инфраструктуры. Вот и сегодня стороны обсудили строительство дорог, доступность электросетей и газовых магистралей, устранение излишних бюрократических барьеров, повышение эффективности во взаимодействии бизнеса и контролирующих органов.

Итогом рабочей встречи губернатора Курской области Александра Михайлова и президента АПХ «Мираторг» Виктора Линника стало подписание протокола к действующему соглашению о сотрудничестве на текущий год, где закреплены взаимные обязательства.

«Можно поблагодарить инвестора за то, что уже достаточно много объектов на территории региона действует, две тысячи человек получили рабочие места на предприятиях, созданных за период нашего сотрудничества с 2012 года. Сегодня мы обсудили реализацию самого масштабного инвестиционного проекта. По объему предполагаемых инвестиций аналогов ему в России нет, - подчеркнул Александр Михайлов. – Объект непростой, очень много нюансов, есть вопросы, которые надо решать с руководителями федеральных структур, газовиками, энергетиками, дорожниками. Об этом мы сегодня договорились».

В свою очередь президент холдинга «Мираторг» Виктор Линник отметил: «С этого года мы перешли в активную фазу реализации крупнейшего в России проекта по удвоению свиноводства с объемом инвестиций около 150 млрд рублей. Будет создано 10 тысяч новых рабочих мест. Помимо этого заработал интереснейший проект по индустриальному производству ягнятины. В следующем году будут уже две фермы, планируем в 2023 году производить около миллиона голов. Также запущен на полную мощность проект по производству розовой телятины. Эта продукция известна от Калининграда до Владивостока. Недавно на аграрном форуме президент Владимир Владимирович Путин поставил для всех инвесторов амбициозные цели: в ближайшие шесть лет довести экспорт мяса до 4 млрд долларов в год. Думаю, что реализуемый нами в Курской области проект по удвоению свиноводства будет пилотным в достижении этой цели».