Мираторг» планирует инвестировать более 13 млрд руб. в строительство свинокомплексов



Агрохолднинг «Мираторг», ведущий производитель свинины в России, сообщает, что планирует инвестировать более 13 млрд рублей в строительство новых свинокомплексов в регионе в 2018 году в рамках проекта удвоения производства свинины.

«Мираторг» - крупнейший инвестор в агропромышленный сектор Курской области с накопленным объемом вложений более 18 млрд рублей. На территории области расположены: три зерновые компании и восемь свинокомплексов, обеспечивающих порядка 26% совокупного производства свинины в живом весе. Также холдинг развивает в регионе производство молока и запустил уникальный инфраструктурный проект по выращиванию и откорму молодняка молочного КРС для получения мяса розовой телятины.

Совокупные инвестиции «Мираторга» в 2018 году в Курской области составят не менее 20 млрд рублей, включая вложения в комплекс по производству ягнятины, запустить который планируется весной этого года. Компания также начала строительство современной высокотехнологичной мясохладобойни. Крупнейшее в России предприятие позволит дополнительно создать в Курской области не менее 7 000 рабочих мест и обеспечит до 7 млрд рублей в год налоговых отчислений в бюджеты всех уровней после выхода производства на полную мощность.

«Мы с уважением относимся к людям, которые живут и работают в сельской местности. И готовы со своей стороны предложить им новые рабочие места, стабильную, достойную оплату труда, социальные гарантии, возможность расти и развиваться вместе с компанией, уверенность в завтрашнем дне. Мы также будем продолжать дальнейшую работу по информированию общественности о деятельности компании и ее планах», - рассказали в агрохолдинге.