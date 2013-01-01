МФЦ работает над переходом к модели предоставления услуги от жизненной ситуации



Указ Президента «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставил перед органами власти всех уровней задачу: удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг должна расти год от года.

Как сообщил председатель комитета информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области Борис Юровчик, в Курской области для выполнения данной задачи завершена работа по созданию сети многофункциональных центров «Мои документы». По данным автоматизированной информационной системы «Мониторинг развития сети МФЦ», охват населения сетью МФЦ в настоящее время составляет 99,81%. Тем самым, Курская область перешагнула планку 90%, поставленную президентом.

По итогам прошедшего года в многофункциональные центры области обратилось свыше 1,2 млн заявителей.

У жителей области появилась возможность получать государственные услуги в удобное время, в комфортном офисе. В МФЦ внедрена система электронного управления очередью. В офисы МФЦ «Мои документы» заявитель может обратиться за получением услуги после 18-00 в будний день или в субботу.

В настоящее время МФЦ работает надпереходом к модели предоставления услуги от жизненной ситуации. Например, при возникновении жизненной ситуации «Рождение ребенка» у заявителя появляется необходимость в получении 19 государственных услуг: оформить свидетельство о рождении, материнский капитал, прописать ребенка в квартире, получить социальные выплаты и так далее. В декабре 2017 года принят Федеральный закон №479-ФЗ, предусматривающий предоставление по одному заявлению целого комплекса услуг. Практическая реализация предоставления услуг по жизненным ситуациям планируется в текущем году.

В преддверии выборов президента страны Борис Юровчик рассказал о новшествах в работе МФЦ.У людей появилась возможность через МФЦ подать заявку в избирательную комиссию для голосования на выборах президента РФ по месту нахождения. В каждом филиале МФЦ оборудован «уголок избирателя», где граждане могут ознакомиться с информацией по вопросам голосования на предстоящих выборах Президента Российской Федерации.