Костромская область направила в Совет Федерации предложения о поддержке лесопромышленного комплекса



Региональные предпринимательские объединения предлагают меры по поддержке лесопромышленного комплекса в кризисных условиях. Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области направили обращение в Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, в котором обозначены меры по поддержке отрасли в период пандемии коронавируса.

В обращении, в частности, отмечено, что лесопромышленный комплекс – важный сектор экономики значительной части субъектов Российской Федерации. Для работников лесной отрасли этих субъектов Российской Федерации, как правило, нет других вариантов места работы, это единственный источник дохода для их семей.

За предыдущие годы предприятия лесного сектора столкнулись с целым рядом вызовов - увеличение цен на топливо, законодательного регулирования арендных отношений. В сезон 2019-2020 года впервые за много лет лесозаготовительные предприятия столкнулись с отсутствием погодных условий для полноценной заготовки древесины. Деревообрабатывающие предприятия не смогли создать запасы сырья, как следствие – выполнить объемы поставок по контрактам.

В отрасли возникла форс-мажорная ситуация, усиленная пандемией коронавируса, охватившего весь мир. Предприятия лесопромышленного комплекса столкнулись со следующими негативными факторами: резкое падение заказов на продукцию иностранными покупателями вследствие отложенного спроса покупателей в европейских и американских сетях DIY, снижение объемов заказов строительных материалов российскими сетями DIY, усложнение доставки рабочих на удаленные лесные участки к месту их работы из-за ограничений по передвижению, удорожание логистики доставки грузов европейским покупателям автомобильным транспортом в связи с введением требования об изоляции лиц, прибывших из-за рубежа.

Во исполнение предложений Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина о трехмесячной отсрочке для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов, а также о временной отсрочке арендных платежей для тех, кто арендует государственное имущество, Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области предлагает:

1. предоставить арендаторам лесных участков государственного лесного фонда отсрочку уплаты арендных платежей на период пандемии.

2. предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса лесной отрасли отсрочку по уплате страховых взносов, что может позволить сохранить рабочие места.

Обращение лесопромышленников Костромской области поддержал Союз лесовладельцев Нижегородской области, предложив дополнительно, в связи с уменьшением спроса на лесопродукцию, установить порядок расчета арендной платы за использование лесов в 2020 году исходя из объемов фактической заготовки древесины. Подчеркивается, что принятие такого порядка позволит сохранить лес на корню, а также уйти от перепроизводства лесопродукции до стабилизации рыночных отношений в лесопромышленном комплексе.

Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе, председатель наблюдательного совета ИК «Континентальинвест» Николай Макаров так прокомментировал региональные инициативы: «Я полностью поддерживаю предложения Союза лесопромышленников Костромской области». Вместе с тем, Николай Макаров обратил внимание на то, что наибольшие проблемы и потери лесная промышленность несет и будет нести в будущем от нарушений в системе поставок продукции, сырья и комплектующих в связи с различными логистическими барьерами, как между регионами России, так и с другими странами.