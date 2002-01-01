Костромская область направила в Совет Федерации предложения о поддержке лесопромышленного комплекса
Региональные предпринимательские объединения предлагают меры по поддержке лесопромышленного комплекса в кризисных условиях. Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области направили обращение в Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, в котором обозначены меры по поддержке отрасли в период пандемии коронавируса.
За предыдущие годы предприятия лесного сектора столкнулись с целым рядом вызовов - увеличение цен на топливо, законодательного регулирования арендных отношений. В сезон 2019-2020 года впервые за много лет лесозаготовительные предприятия столкнулись с отсутствием погодных условий для полноценной заготовки древесины. Деревообрабатывающие предприятия не смогли создать запасы сырья, как следствие – выполнить объемы поставок по контрактам.
В отрасли возникла форс-мажорная ситуация, усиленная пандемией коронавируса, охватившего весь мир. Предприятия лесопромышленного комплекса столкнулись со следующими негативными факторами: резкое падение заказов на продукцию иностранными покупателями вследствие отложенного спроса покупателей в европейских и американских сетях DIY, снижение объемов заказов строительных материалов российскими сетями DIY, усложнение доставки рабочих на удаленные лесные участки к месту их работы из-за ограничений по передвижению, удорожание логистики доставки грузов европейским покупателям автомобильным транспортом в связи с введением требования об изоляции лиц, прибывших из-за рубежа.
Во исполнение предложений Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина о трехмесячной отсрочке для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов, а также о временной отсрочке арендных платежей для тех, кто арендует государственное имущество, Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области предлагает:
1. предоставить арендаторам лесных участков государственного лесного фонда отсрочку уплаты арендных платежей на период пандемии.
2. предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса лесной отрасли отсрочку по уплате страховых взносов, что может позволить сохранить рабочие места.
Обращение лесопромышленников Костромской области поддержал Союз лесовладельцев Нижегородской области, предложив дополнительно, в связи с уменьшением спроса на лесопродукцию, установить порядок расчета арендной платы за использование лесов в 2020 году исходя из объемов фактической заготовки древесины. Подчеркивается, что принятие такого порядка позволит сохранить лес на корню, а также уйти от перепроизводства лесопродукции до стабилизации рыночных отношений в лесопромышленном комплексе.
Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе, председатель наблюдательного совета ИК «Континентальинвест» Николай Макаров так прокомментировал региональные инициативы: «Я полностью поддерживаю предложения Союза лесопромышленников Костромской области». Вместе с тем, Николай Макаров обратил внимание на то, что наибольшие проблемы и потери лесная промышленность несет и будет нести в будущем от нарушений в системе поставок продукции, сырья и комплектующих в связи с различными логистическими барьерами, как между регионами России, так и с другими странами.
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