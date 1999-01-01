Международный лагерь молодежного актива «Славянское содружество» будет работать в Краснодарском крае



Организаторы смены – администрация Курской области, комитет по делам молодежи и туризму при поддержке Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО, Федерального агентства по делам молодежи и др.

Участниками лагеря станут молодые ученые и преподаватели, студенты вузов и ссузов, учащиеся духовных академий и семинарий, работающая молодежь, молодые предприниматели, победители творческих фестивалей и конкурсов, спортивных соревнований из разных регионов страны и зарубежья.

Основные темы смены - патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, 75-летие победы в Курской битве, развитие добровольческого движения.

Организаторы запланировали проведение международного конгресса «Наследники Великой Победы», пройдут: дискуссия «Диалог на равных», научно-практическая конференция молодых ученых светских и духовных учебных заведений «Пути устойчивого развития мира», стратегическая сессия «Добровольчество - как основа становления личности и отражение гражданской позиции». Также состоится «Медиафорум» молодых журналистов, представителей студенческих СМИ, корреспондентов ведущих изданий, форум «Ты – предприниматель» и фестиваль творчества «Славянское созвездие».

Всего в рамках международной смены пройдет более 200 тематических мероприятий. По ее итогам будет сформирован каталог молодежных проектов и программ для дальнейшего развития сотрудничества на межвузовском, межрегиональном и международном уровнях.

Напомним, проект «Славянское содружество» реализуется с 2002 года. За эти годы участниками международного лагеря стали более восьми тысяч человек из 75 субъектов Российской Федерации, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.