Между Москвой и Одинцово запустили поезда-экспрессы на участке Московских центральных диаметров



Запуск скоростных пригородных поездов на Смоленском направлении Московской железной дороги (МЖД) стал возможным благодаря строительству на этом участке третьего главного пути в рамках крупного инфраструктурного проекта МЦД.

На скоростных электричках от Одинцово до Белорусского вокзала можно будет доехать за 21 минуту, а запуском 18 дополнительных пар поездов на маршруте интервал движения в часы пик будет сокращен с шести с половиной до пяти с половиной мину.Обслуживать этот участок будут новые поезда повышенной комфортности, в салонах которых установлены эргономичные сидения, работает система климат - контроля и видеонаблюдения и созданы условия для маломобильных категорий граждан.

По словам гендиректора компании РЖД Олега Белозерова, начался ренессанс железнодорожного транспорта в городских условиях, за последние годы был реализован ряд проектов, связанных с прокладкой новых путей, обновлением подвижного состава, которые позволили в Москве увеличить поток пассажиров пригородного сообщения с одного до 2,2 млн человек в сутки.

До конца 2019 года на участке Москва - Одинцово планируется завершить строительство четвертого главного пути, и в начале 2020 года открыть 52 километровую линию наземного метро МЦД-1 "Одинцово - Лобня" с 28 станциями.

В дальнейшем Московские центральные диаметры (МЦД), свяжут железнодорожным транспортом различные районы Москвы и области через центральную часть города.

«Таким образом пассажиропоток железных дорог столицы увеличится до 3 млн человек в сутки, что составляет треть от нынешнего потока пассажиров метрополитена. Я думаю, если сравнивать с другими мегаполисами, то это крупнейший проект в мире, и он четко направлен на удовлетворение потребностей пассажиров, снижение нагрузки на другие линии, на автомобильные дороги", - подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Вице-премьер Максим Акимов, отметил, что опыт реализации проекта МЦД следует тиражировать в других крупных городах, используя возможности уже сложившейся инфраструктуры РЖД.

Москва, Центральный федеральный округ