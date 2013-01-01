Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 АВГ, 17:12 МСК
USD (ЦБ)    65,1299
EUR (ЦБ)    73,0432

08 АВГ, 17:12 МСК
USD (ЦБ)    65,1299
EUR (ЦБ)    73,0432

Между Москвой и китайским городом Чжэнчжоу запущен новый грузовой железнодорожный маршрут

Авг 8
Москва Центральный федеральный округ
Между Москвой и китайским городом Чжэнчжоу запущен новый грузовой железнодорожный маршрут

Между Москвой и Чжэнчжоу - административным центром провинции Хэнань (КНР) открыт новый грузовой железнодорожный маршрут в связи с растущим товарооборотом между Россией и Китаем. Первый контейнерный поезд из Москвы прибыл к месту назначения.
Поезда запустила железнодорожная компания Zhengzhou International Hub Development and Construction Co. По мнению инициатора проекта, новый маршрут поможет снизить транспортные расходы для компаний, осваивающих рынки обеих стран.

Основными видами импорта из России в КНР являются продукты питания, вино и напитки. В РФ из китайской провинции Хэнань ввозится в основном продукция электронной промышленности, а также изделия из стали.

* Грузовые контейнерные поезда из Чжэнчжоу в Европу начали курсировать с июля 2013 года. По состоянию на 5 августа 2019 года в общей сложности по этим маршрутам прошли 2357 грузовых железнодорожных составов, которыми перевезены товары стоимостью почти 10,5 миллиарда долларов.

Москва, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
8 Авг:
8 Авг:
8 Авг:
Центральный федеральный округ:
8 Авг:
8 Авг:
7 Авг:
РОССИЯ:
8 Авг:
7 Авг:
7 Авг:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Кто в долг не берет? Выявлены категории россиян, переставших брать кредиты

Кто в долг не берет? Выявлены категории россиян, переставших брать кредиты
Исследования

Оставили без лекарств? В России выросло число сорванных тендеров по закупке жизненно важных препаратов

Оставили без лекарств? В России выросло число сорванных тендеров по закупке жизненно важных препаратов
Экономика

Взорванная тишина. Почему Украина упорно нарушает режим перемирия в Донбассе?

Взорванная тишина. Почему Украина упорно нарушает режим перемирия в Донбассе?
Политика

Растет конфликт Индии и Пакистана,США и Великобритания идут к свободной торговле, Россия инвестирует в АЭС и другие новости

Растет конфликт Индии и Пакистана,США и Великобритания идут к свободной торговле, Россия инвестирует в АЭС и другие новости
События и факты

«Дорогие клиенты». Как растет на черном рынке стоимость баз данных российских банков?

«Дорогие клиенты». Как растет на черном рынке стоимость баз данных российских банков?
Экономика

Свидетель Порошенко. Прокурор Украины рассказал о статусе экс-президента в 14 уголовных делах

Свидетель Порошенко. Прокурор Украины рассказал о статусе экс-президента в 14 уголовных делах
Политика

Узнай, страна

Между Москвой и китайским городом Чжэнчжоу запущен новый грузовой железнодорожный маршрут

Между Москвой и китайским городом Чжэнчжоу запущен новый грузовой железнодорожный маршрут

В Хабаровском крае создают производство стройматериалов из речных пород за 1,2 млрд рублей

В Хабаровском крае создают производство стройматериалов из речных пород за 1,2 млрд рублей

В Орловской области кластер ГЛОНАСС разработал спутниковую систему информирования для пчеловодов

В Орловской области кластер ГЛОНАСС разработал спутниковую систему информирования для пчеловодов

Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области

Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области

Новости дня

17:03 Сельдяной король впервые приплыл к берегам России Сельдяной король впервые приплыл к берегам России
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
16:10 После взрыва в Северодвинске повысился уровень радиации После взрыва в Северодвинске повысился уровень радиации
15:46 Сбербанк планирует ввести оплату ЖКУ на кассах магазинов Сбербанк планирует ввести оплату ЖКУ на кассах магазинов
15:36 Возможный убийца Круга сделал признание Возможный убийца Круга сделал признание
14:53 Зеленский пообещал, что на Украине будет проведена земельная реформа Зеленский пообещал, что на Украине будет проведена земельная реформа
14:21 Росстат рассказал о резком подорожании хлеба Росстат рассказал о резком подорожании хлеба
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
13:39 Курс доллара опустился до 65,2 рубля Курс доллара опустился до 65,2 рубля

Узнай, страна!

15:22 Между Москвой и китайским городом Чжэнчжоу запущен новый грузовой железнодорожный маршрут Между Москвой и китайским городом Чжэнчжоу запущен новый грузовой железнодорожный маршрут
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
13:42 Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области
07 АВГ, 16:14 В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы
07 АВГ, 11:21 Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter