Между Москвой и китайским городом Чжэнчжоу запущен новый грузовой железнодорожный маршрут



Между Москвой и Чжэнчжоу - административным центром провинции Хэнань (КНР) открыт новый грузовой железнодорожный маршрут в связи с растущим товарооборотом между Россией и Китаем. Первый контейнерный поезд из Москвы прибыл к месту назначения.

Поезда запустила железнодорожная компания Zhengzhou International Hub Development and Construction Co. По мнению инициатора проекта, новый маршрут поможет снизить транспортные расходы для компаний, осваивающих рынки обеих стран.

Основными видами импорта из России в КНР являются продукты питания, вино и напитки. В РФ из китайской провинции Хэнань ввозится в основном продукция электронной промышленности, а также изделия из стали.

* Грузовые контейнерные поезда из Чжэнчжоу в Европу начали курсировать с июля 2013 года. По состоянию на 5 августа 2019 года в общей сложности по этим маршрутам прошли 2357 грузовых железнодорожных составов, которыми перевезены товары стоимостью почти 10,5 миллиарда долларов.

Москва, Центральный федеральный округ