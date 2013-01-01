Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 ИЮН, 19:16 МСК
USD (ЦБ)    63,7873
EUR (ЦБ)    73,6871
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Малый бизнес в экономике Курской области

Июн 21
Курская область Центральный федеральный округ
Малый бизнес в экономике Курской области

Это стало темой пресс-конференции заместителя губернатора Александра Демина и председателя комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Михаила Аксенова.
Открывая мероприятие, Александр Демин отметил, что в последние годы в малом и среднем предпринимательстве региона наблюдается положительная динамика развития по всем основным показателям. Бизнесмены обеспечивают занятость курян, а рынок наполняется качественной продукцией собственного производства, что способствует развитию конкуренции.

Согласно данным Росстата прирост оборота продукции малых предприятий и индивидуальных предпринимателей по итогам 2017 года увеличился на 21,4% - это четвертое место в ЦФО без учета Москвы и Московской области. Увеличился также и прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 4,9 % - это второе место в ЦФО без учета Москвы и Московской области.

Большим подспорьем для развития предпринимательства являются госзакупки. Только в этом году планируется провести четыре семинара с приглашением курских заказчиков. Так, в конце июня, запланирована встреча представителей бизнеса с представителями администрации города Курчатова и Курской АЭС. Кроме того, постоянно проводятся обучающие мероприятия.

- В Курской области есть множество бизнесменов, готовых работать по государственным проектам. Один из примеров - «Комфортная городская среда». Более 30 предприятий нашего региона производят тротуарную плитку, оказывают услуги по дизайну, готовы поставлять светильники, скамейки и другие малые формы. И наша задача дать возможность им подготовится и участвовать в данной программе. Для этого предусмотрено предоставление льготных средств и другие меры поддержки. Кроме того, наши предприятия готовы обеспечивать крупный бизнес товарами собственного производства. Это светильники, спецодежда, целый ряд другой продукции. Мы работаем над тем, чтобы развивать сотрудничество, - подчеркнул Михаил Аксенов.

О значимости мер государственной поддержки на сегодняшней пресс-конференции рассказал руководитель ООО «Молочный дом» Владимир Маховицкий.

- Предприятие по производству молочной продукции работает в регионе более восьми лет. Благодаря господдержке проведена модернизация производства, повысилась производительность труда, значительно расширен ассортимент, фиксируется рост продаж, - отметил он.

По данным минэкономразвития по эффективности информирования предпринимателей о возможностях развития бизнеса и доступных мерах господдержки Курская область занимает восьмое место в ЦФО.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
21 Июн:
21 Июн:
21 Июн:
Центральный федеральный округ:
21 Июн:
21 Июн:
21 Июн:
РОССИЯ:
21 Июн:
21 Июн:
21 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал

Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал
События и факты 1

Научиться ничего не знать. Как адаптироваться к тому, чего никогда не было в вашем опыте

Научиться ничего не знать. Как адаптироваться к тому, чего никогда не было в вашем опыте
Бизнес и психология

«Попытка наладить стабильный доход казны». Зачем власти затеяли пенсионную реформу и поднимают НДС

«Попытка наладить стабильный доход казны». Зачем власти затеяли пенсионную реформу и поднимают НДС
Интервью и комментарии

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу
События и факты

Узнай, страна

Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы

Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы

Более 270 млн рублей направит в текущем году в Курской области ПАО «Квадра» на техмодернизацию

Более 270 млн рублей направит в текущем году в Курской области ПАО «Квадра» на техмодернизацию

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

19:10 Рособрнадзор лишил аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук Рособрнадзор лишил аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук
Болтон едет в Москву, Кремль и Белый дом молчат. Как проходит подготовка к возможной встрече Путина и Трампа
Болтон едет в Москву, Кремль и Белый дом молчат. Как проходит подготовка к возможной встрече Путина и Трампа
19:00 Дэвид Бекхэм делает прогноз финала Чемпионата мира в России Дэвид Бекхэм делает прогноз финала Чемпионата мира в России
18:47 Турция ввела ответные меры на санкции США на сталь и алюминий Турция ввела ответные меры на санкции США на сталь и алюминий
18:35 КС разрешил усыновлять детей россиянам с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С КС разрешил усыновлять детей россиянам с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С
18:22 Более миллиона болельщиков посетили матчи ЧМ в России Более миллиона болельщиков посетили матчи ЧМ в России

Узнай, страна!

20:39 Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы
«Ничего они не теряют». Что происходит с бензином на российском рынке
«Ничего они не теряют». Что происходит с бензином на российском рынке
19:33 В парке «Боровский» начали делать «Тюменский пломбир» В парке «Боровский» начали делать «Тюменский пломбир»
18:56 В Ставропольском крае начали выпускать титановые импланты для российских медучреждений В Ставропольском крае начали выпускать титановые импланты для российских медучреждений
18:03 В курортной зоне Кисловодска заработал новый санаторий В курортной зоне Кисловодска заработал новый санаторий
20 ИЮН, 20:32 Депутаты Госдумы высоко оценили работу ведущих социальных учреждений Тамбовской области Депутаты Госдумы высоко оценили работу ведущих социальных учреждений Тамбовской области
20 ИЮН, 12:28 Омских предпринимателей бесплатно обучили основам экспортного маркетинга Омских предпринимателей бесплатно обучили основам экспортного маркетинга
«Мы с детства мечтали о таком!» Сборная России прошла в плей-офф ЧМ – что дальше?
«Мы с детства мечтали о таком!» Сборная России прошла в плей-офф ЧМ – что дальше?
15 ИЮН, 14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле
13 ИЮН, 17:06 Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов" Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов"

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter