Малый бизнес в экономике Курской области



Это стало темой пресс-конференции заместителя губернатора Александра Демина и председателя комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Михаила Аксенова.

Открывая мероприятие, Александр Демин отметил, что в последние годы в малом и среднем предпринимательстве региона наблюдается положительная динамика развития по всем основным показателям. Бизнесмены обеспечивают занятость курян, а рынок наполняется качественной продукцией собственного производства, что способствует развитию конкуренции.

Согласно данным Росстата прирост оборота продукции малых предприятий и индивидуальных предпринимателей по итогам 2017 года увеличился на 21,4% - это четвертое место в ЦФО без учета Москвы и Московской области. Увеличился также и прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 4,9 % - это второе место в ЦФО без учета Москвы и Московской области.

Большим подспорьем для развития предпринимательства являются госзакупки. Только в этом году планируется провести четыре семинара с приглашением курских заказчиков. Так, в конце июня, запланирована встреча представителей бизнеса с представителями администрации города Курчатова и Курской АЭС. Кроме того, постоянно проводятся обучающие мероприятия.

- В Курской области есть множество бизнесменов, готовых работать по государственным проектам. Один из примеров - «Комфортная городская среда». Более 30 предприятий нашего региона производят тротуарную плитку, оказывают услуги по дизайну, готовы поставлять светильники, скамейки и другие малые формы. И наша задача дать возможность им подготовится и участвовать в данной программе. Для этого предусмотрено предоставление льготных средств и другие меры поддержки. Кроме того, наши предприятия готовы обеспечивать крупный бизнес товарами собственного производства. Это светильники, спецодежда, целый ряд другой продукции. Мы работаем над тем, чтобы развивать сотрудничество, - подчеркнул Михаил Аксенов.

О значимости мер государственной поддержки на сегодняшней пресс-конференции рассказал руководитель ООО «Молочный дом» Владимир Маховицкий.

- Предприятие по производству молочной продукции работает в регионе более восьми лет. Благодаря господдержке проведена модернизация производства, повысилась производительность труда, значительно расширен ассортимент, фиксируется рост продаж, - отметил он.

По данным минэкономразвития по эффективности информирования предпринимателей о возможностях развития бизнеса и доступных мерах господдержки Курская область занимает восьмое место в ЦФО.